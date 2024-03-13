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Намагалася загасити вогонь: у Шишаках на Полтавщині жінка обпекла ноги
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

Намагалася загасити вогонь: у Шишаках на Полтавщині жінка обпекла ноги

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У Шишаках жінка отримала опіки ніг під час пожежі
Фото ілюстративне. Фото: Pexels

У селищі Шишаки Полтавської області жінка намагалася загасити загорання сухої рослинності. Під час гасіння вона отримала опіки ніг. За спалювання трави на неї склали адмінпротокол.

12 березня поблизу будинку у селищі Шишаки жінка 1995-го року народження спалювала суху траву. Під час цього вогонь почав поширюватися і жінка намагалася загасити його ногами. Через це вона отримала опіки ніг, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Жінку доправили до лікарні. За спалювання сухої трави на неї склали адмінпротокол. Вона має сплатити штраф 3060 гривень, сказала Світлана Рибалко.

Протягом доби на Полтавщині загасили 20 пожеж на відкритих територіях. Загалом вигоріло майже 23 гектари площі.

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