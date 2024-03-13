НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Шість років за ґратами. Колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області засудили за хабар
КОРУПЦІЯСудПРОКУРАТУРАРегіони

Шість років за ґратами. Колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області засудили за хабар

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Шість років за ґратами. Колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області засудили за хабар
Фото ілюстративне: Pixabay

13 березня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області в одержанні хабаря у розмірі 5000 євро. Його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як йдеться у дописі, колишнього суддю викрили на отриманні хабаря від голови правління одного з товариств за ухвалу рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство товариства.

Колегія Вищого антикорупційного суду погодилася з позицією прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та засудила обвинуваченого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Окрім ув'язнення з конфіскацією всього належного йому майна, екссудді також заборонили обіймати посади судді, прокурора та адвоката. Також суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою, затримавши обвинуваченого в залі суду.

Вирок Вищого антикорупційного суду набере законної сили через 30 днів з дня його опублікування, якщо його не оскаржать в Апеляційній палаті.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Закарпатті СБУ затримала посадовця Синевирської сільради за підозрою у хабарництві
На Закарпатті СБУ затримала посадовця Синевирської сільради за підозрою у хабарництві
На Львівщині чоловік намагався підкупити прикордонника попри законне право виїзду за кордон
На Львівщині чоловік намагався підкупити прикордонника попри законне право виїзду за кордон
Ілюстративне фото: GETTY IMAGES
На Миколаївщині зменшилась кількість злочинів проти основ нацбезпеки — облпрокуратура
суд продовжив запобіжний заходу Роману Гринкевичу
Тримання під вартою до 17 квітня: суд продовжив запобіжний заходу Роману Гринкевичу. Розмір застави зменшили
На початок