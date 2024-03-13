13 березня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області в одержанні хабаря у розмірі 5000 євро. Його засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як йдеться у дописі, колишнього суддю викрили на отриманні хабаря від голови правління одного з товариств за ухвалу рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство товариства.

Колегія Вищого антикорупційного суду погодилася з позицією прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та засудила обвинуваченого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Окрім ув'язнення з конфіскацією всього належного йому майна, екссудді також заборонили обіймати посади судді, прокурора та адвоката. Також суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою, затримавши обвинуваченого в залі суду.

Вирок Вищого антикорупційного суду набере законної сили через 30 днів з дня його опублікування, якщо його не оскаржать в Апеляційній палаті.

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