"Укрзалізниця" на період весняних шкільних канікул збільшує кількість рейсів на найпопулярніших маршрутах. Зокрема, з Києва запустять додаткові поїзди у західному напрямку: до Трускавця, Львова, Рахова, Івано-Франківська.

Про це перевізник інформує на своїй сторінці у Facebook.

Додаткові рейси призначені з 17 березня:

поїзд №192 "Львів — Київ" відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09;

відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09; поїзд №195 "Київ — Івано-Франківськ" відбуває з Центрального залізничного вокзалу 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день о 19:25 відбуває поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19;

відбуває з Центрального залізничного вокзалу 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день о 19:25 відбуває поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19; поїзд №159/160 "Київ —Трускавець" виїде зі столиці 23 березня о 10:24 і прибуватиме до кінцевої станції о 19:35. Із Трускавця поїзд відбуває о 8:26 з прибуттям до Києва о 18:44;

виїде зі столиці 23 березня о 10:24 і прибуватиме до кінцевої станції о 19:35. Із Трускавця поїзд відбуває о 8:26 з прибуттям до Києва о 18:44; поїзд №191/192 "Київ — Львів" відправлятиметься з вокзалу столиці 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. У зворотній бік рейс призначено на 11:55 з очікуваним прибуттям до Києва о 22:09;

відправлятиметься з вокзалу столиці 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. У зворотній бік рейс призначено на 11:55 з очікуваним прибуттям до Києва о 22:09; поїзд №255/256 "Київ — Рахів" курсує через день: по парних числах виїжджатиме з Києва о 14:59 та прибуватиме до Рахова о 7:50. Із Рахова потяг відбуватиме по непарних днях о 19:37 і прибуватиме до столиці о 13:01.

В умовах прогнозованого зростання попиту на перевезення, "Укрзалізниця" виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі подорожі в березні. Заявки на групові перевезення приймаються за 35 днів до відправки поїзда.