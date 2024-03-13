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Підробляли фітосанітарні сертифікати для експорту зерна до країн ЄС: на Закарпатті судитимуть двох чиновників та брокера
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Підробляли фітосанітарні сертифікати для експорту зерна до країн ЄС: на Закарпатті судитимуть двох чиновників та брокера

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Підробляли фітосанітарні сертифікати для експорту зерна до країн ЄС: на Закарпатті судитимуть двох чиновників та брокера
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті судитимуть двох працівників держустанов та митного брокера, яких підозрюють у виготовленні підроблених фітосертифікатів для експорту зерна до країн ЄС.

Про це Суспільному розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, організував оборудку із виготовлення підроблених сертифікатів 50-річний головний інспектор відділу ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області разом із 30-річним співробітником Закарпатської обласної фітосанітарної лабораторії та 38-річною співробітницею брокерської компанії.

"Підозрювані видавали підроблені фітосанітарні сертифікати експортерам зерна за грошову винагороду. Без відбору зразків продукції вказували в документах дані про її відповідність вимогам і вносили все це до спеціалізованої інформаційної системи PHIS, доступ до якої є у співробітників Держпродспоживслужби", — розповіла Катерина Хижняк.

За даними слідства, співробітниця брокерської компанії шукала клієнтів і переконувала їх за оплату пришвидшити процес отримання необхідного пакету документів. Надалі дані щодо транспортних засобів і вантажу надавала співробітникам держустанов.

Підробляли фітосанітарні сертифікати для експорту зерна до країн ЄС: на Закарпатті судитимуть двох чиновників та брокера
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили майже сотню випадків видачі підроблених сертифікатів. Іноді транспорт із продукцією знаходився навіть за межами Закарпаття, однак у документах йшлося про нібито проведені обстеження вантажу та відбір зразків зернових на експертизу, додала речниця.

Трьом підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, вчинені організованою групою осіб., ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККСлужбове підроблення, вчинене організованою групою осіб. України. Їм загрожує до 6 років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Суспільне намагається отримати коментарі підозрюваних.

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