Головні новини Рівного та області 13 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 13 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Має платити не пацієнт, а держава: перелік безкоштовних послуг у Рівненському обласному лікувально-діагностичному центрі
Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр уклав договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на пакети послуг у 2024 році. За них має платити не пацієнт, а держава.
Які послуги є безоплатними для пацієнтів, повідомив у Telegram голова обласної ради Андрій Карауш.
Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені В. Поліщука уклав із НСЗУ договори по таких пакетах безоплатних медичних послуг:
- профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах;
- мамографія (діагностика ранніх ознак раку молочної залози);
- гістероскопія (огляд жіночих органів);
- езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія або ЕГДС – це дослідження слизових оболонок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки);
- колоноскопія (огляд і оцінка стану внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда);
- бронхоскопія (ендоскопічне дослідження бронхів);
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;
- ведення вагітності в амбулаторних умовах;
- обстеження призовників під час набору на військову службу.
Записатись можна через реєстратуру: 095-947-53-34 або 067-103-59-88. Адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 36.
Обласний клінічний лікувально-діагностичний центр також став першим закладом на Рівненщині, з яким Національна служба здоров'я України (НСЗУ) в 2024 році уклала контракт на лікування безпліддя за гроші з бюджету.
П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
Громадська організація “Деколонізація. Україна” звернулися до Сарненської міської ради з вимогою демонтувати макети радянських орденів та фігуру солдата на "меморіалі солдатської слави" у місті Сарни на Рівненщині.
Про це Суспільному повідомив голова ГО Вадим Поздняков.
“Меморіал солдатської слави” — це комплекс із бронзової фігури солдата, стіною з вирізом у формі п’ятикутної зірки на якій з обох боків розміщені ордени у вигляді зірки та серпа й молота.
“Ми звернулися до міської ради з вимогою негайно демонтувати макети радянських орденів із зображенням Кремля, серпа і молота та пам'ятника совєцькому солдату, бо це неповага тримати такі об'єкти на території України”, – зазначив голова громадської організації “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.
Історична довідка на сайті Сарненської міської ради інформує, що "Меморіал солдатської слави" відкрили у 1977 році. Він розташований на вулиці Суворова, яку у вересні 2022 року перейменували на Степана Бандери.
У цій же довідці є й опис меморіалу:
"Його увінчує врочиста стіна з барельєфними зображеннями орденів Перемоги і Вітчизняної війни, фігурний виріз у формі п'ятикутної зірки служить входом на меморіальне кладовище. Перед входом застигла бронзова фігура солдата. Він схилився на коліно і похилив голову, віддаючи шану тим, хто спочиває тут вічним сном. В його братських могилах поховано 2 705 солдат і офіцерів, які загинули в боях за Сарни та від ран, одержаних в бойових операціях".
У коментарі Суспільному начальник управління культури, туризму, молоді та спорту Сарненської міської ради Едуард Раковець зазначив:
“На мою думку, якщо уважно почитати закон “Про охорону культурної спадщини”, меморіал – це місце поховання. Так от, якраз на місці поховань не можна, щось змінювати, зносити й так далі. Незважаючи на те, що це скрізь в Україні так робиться, на жаль, цього робити не можна”.
Едуард Раковець наголосив, що демонтувати об’єкти на меморіалі не будуть, а ордени раніше зафарбували:
“Їх [ордени – ред.] дуже просто взяти й збити. І теоретично за це має бути відповідальність. Їх зафарбували — компромісне рішення. Кардинальним рішенням могло б бути перенесення цього меморіалу на кладовище. Але це дуже складно, затратно і по часу, і по грошах, і по всьому. Тому ми такий варіант навіть не розглядаємо”.
Голова "Деколонізація. Україна" Вадим Подзняков зауважив, що подібні об'єкти зараз активно демонтовують на Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині:
“Дико, коли у місті Рівненської області досі таке зберігають. Сподіваюся на здоровий глузд і негайне усунення символіки тоталітаризму”.
"Страх вже зник": історія 63-річного волонтера з Рівненщини, який допомагає ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення РФ 63-річний пенсіонер Леонід Рокунець з Рівненщини збирає допомогу від інших волонтерів в Гощанській громаді та завозить її на фронт. За його словами, для бійців доставляє їжу, гуманітарну допомогу, а ще — металеві вироби, які військові використовують для оборони України.
Чоловік розповів Суспільному, що наразі готується до наступної поїздки, яка відбудеться у четвер, 14 березня. З міркувань безпеки, населений пункт, у який він їхатиме, не називав.
У Рівному на Оствиці відкриваютьновий сезон мандрівок на човнах
У парку історичної реконструкції "Городище Оствиця" в Рівному відкривають шостий сезон мандрівок на човнах. Перші катання відбудуться у цю суботу, 16 березня. Організатори готують човни до спуску на воду.
"Довбанки вже на воді. Інші човни ремонтуємо, вони лежали під навісом біля майстерні. Вони там постійно зберігаються. Ми плануємо в суботу-неділю запустити перший човен. В п'ятницю плануємо випробувати дракар Гунгнір", — розповів керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця" Юрій Ойцюсь.
Загалом на Оствиці є сім дерев'яних човнів, серед яких — три довбанки, човен Урнес та три вітрильники — дракар Гунгнір, фаринг Лайсве та лодь Лада.
"Фаринг — це традиційний скандинавський човен. Він сучасніший за дракари. Креслення цих човнів відомі ще з 800-х років. Ці човни дожили до нашого часу. Один човен називається "лодь", або "насад" — на човен-довбанку нашиті борти. Він був розповсюджений на наших територіях. У 2019 році ми зробили човен дракар Гунгнір. Взагалі Басівкутське городище — це родзинка Рівненщини. Якщо Львівщина може похвалитися замками, то Рівне може похвалитися давньоруськими городищами. Городища були осередками культури, як і літописні Пересопниця, Дорогобуж. З городища починалося формуваннями української держави, Русі як такої", — розповів Юрій Ойцюсь.
Також він додав, що прогулянка на човнах коштує 200 гривень, усі зібрані гроші вкладають у розбудову Оствиці.
Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Юрія Тимощука та Івана Люкляна
Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Юрія Тимощука із Зорянської громади та Івана Люкляна з Рокитнівської.
Юрій Тимощук
Юрій Тимощук — житель села Грабів Рівненського району, 1982 року народження. Чоловік був президентом футбольного клубу "Оріон". Він вступив до лав ЗСУ в березні 2022 року. 41-річний військовослужбовець помер на Донеччині, повідомили у громаді. Кортеж з тілом військового у село Грабів прибуде 14 березня. Чин похорону відбудеться 15 берзня об 11:00 біля будинку Юрія Тимощука, потому — панахида у храмі Святого Георгія, прощання — на кладовищі села Грабів.
Іван Люклян
Іван Люклян, 1999 року народження, проживав у селі Томашгород Сарненського району. 25-річний військовий загинув під час служби у Донецькій області.
У Рівному попрощалися з військовим Русланом Оводюком
У Рівному на майдані Незалежності 13 березня попрощалися з 39-річним солдатом Русланом Оводюком. Він загинув 8 березня на Донеччині.
"Рекорд за кількістю золотих медалей": команда з Рівного посіла друге місце у Всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу
Спортсмени з Рівного взяли участь у Всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу. Вони вибороли 31 золоту медаль, 29 — срібних і 20 — бронзових й посіли друге місце в загальному заліку.
Про це 13 березня Суспільному повідомила головна тренерка клубу "Avangard Jiu-jitsu Rivne" і президентка Федерації джиу-джитсу Рівненської області Олена Ліснічук.
За її словами, змагання відбулися у Львові 10 березня. В загальному заліку, серед 25 команд, рівняни посіли друге місце:
"Це наш рекорд за кількістю золотих медалей — їх 31. Діти та підлітки часом працювали кожного дня і на додаткових тренуваннях. Це була ціль для нас всіх. Є діти, які боролися у двох категоріях — боротьба у кімоно і без. Є діти, які там і там стали золотими призерами".
Олена Ліснічук додала, що це не вибірковий турнір на подальші змагання, однак деякі учасники команди вже готуються до європейського турніру.
Президент звільнив голову райдержадміністрації на Рівненщині
Президент звільнив з посади голову райдержадміністрації на Рівненщині. Йдеться про очільника Сарненської РДА Олександра Кохана.
Відповідне розпорядження 12 березня оприлюднили на сайті офісу президента.
У документі йдеться, що Олександра Кохана звільнили з посади голови Сарненської районної державної адміністрації області згідно з поданою ним заявою. Причина — призначення заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації, яке раніше погодив Кабмін.
“Розпорядження президента про моє звільнення надходить в адміністрацію і я маю три дні, щоб його підписати. І вже після цього мене можуть призначити заступником начальника ОВА”, – повідомив Суспільному Олександр Кохан
Тимчасово виконувати обов'язки голови Сарненської райдержадміністрації буде його заступниця Любов Мацигон.
Також Кабмін погодив кандидатуру Олександра Терещенка заступником голови ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Оновлений прогноз погоди на 14 березня
За даними обласного центру з гідрометеорології, на Рівненщині завтра, 14 березня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень — без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — східний, 5-10м/с.
Температура по області: вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 3-8° тепла. У Рівному: вночі — орієнтовно 0°, вдень — 5-7° тепла.
"Хлопчик зі скрипкою в грудях": театр ляльок у Рівному готує виставу про Володимира Івасюка за твором його батька
Рівненський обласний академічний обласний театр ляльок готує виставу "Хлопчик зі скрипкою у грудях". Вона присвячена музиканту, композитору Володимиру Івасюку та його батьку. Автором та режисером постановки є заслужений артист України Станіслав Лозовський.
В етері Українського радіо Рівне він розповів про роботу над виставою.
В основі постановки — біографічна повість "Монолог перед обличчям сина", яку написав батько Володимира Івасюка — Михайло.
"В книжці Михайло Григорович дуже гарно описав життя Володимира, оскільки в щоденник він записував всю інформацію про маленького Володю, починаючи з перших днів життя. Це те, чого ніхто не знає. Для нас Володимир Івасюк — це великий композитор, але для батька він був не тільки великим композитором, а ще й просто сином. І от саме про це буде вистава".
Творча група опрацювала цю інформацію, також спілкувалися із сестрами композитора.
"Є дуже багато моментів, які хотілося б показати. Ми стараємось знайти баланс між тим, щоб показати моменти трепетності Володимира, його великої життєлюбності, спраглості до знань, працьовитості і тим, що все-таки ця історія від тата. Він завжди є тим стержнем, на який опирається ця історія", — зазначив Станіслав Лозовський.
Головна художниця Рівненського академічного обласного театру ляльок Наталка Гуріна розповіла, як працювала над візуалізацією вистави:
"Для мене було дуже важливо знайти якісь сильні образи, які б відображали світ Михайла і Володимира. У Володі було метафоричне сприйняття світу, як у творчої людини. Тато його дуже розумів і всі їхні розмови, які представлені в книзі, показують наскільки близьким було їхнє спілкування, наскільки вони були відверті. Дуже цікаві образи я взяла для себе саме з їхніх діалогів".
Наталка Гуріна додала, що у виставі задіяні кілька ляльок Володимира Івасюка, щоб показати різні етапи життя композитора. Також буде лялька батька.
Зі слів Станіслава Лозовського, вистава "Хлопчик зі скрипкою у грудях" орієнтована на старшокласників і дорослих:
"В анотації до книги "Монолог перед обличчям сина" написано, що вона буде корисна педагогам, а також людям, які збираються стати батькам. І це дійсно так, тому що навіть якість спілкування в сім'ї — це те, що можна взяти собі до роздумів. Ми зараз на етапі, коли вже розподіляємо текст і стараємось зробити композиційні моменти. Це початок, але бачу по акторах, що їм цікаво. Вони вже перечитали біографічні книжки, хто ще не прочитав — дочитує".
Прем'єру постановки планують на квітень, точної дати ще немає. Показ вистави відбудеться на сцені театру ляльок в укритті. Воно розраховане на 40 глядачів.