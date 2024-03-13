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"Для мене — це жива рана": у Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Євгенію Гиричу
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Для мене — це жива рана": у Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Євгенію Гиричу

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У Полтаві 13 березня відкрили меморіальну дошку полеглому військовому Євгенію Гиричу. ЇЇ встановили на фасаді школи №28, де навчався воїн.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

13 березня цю дошку встановили на фасаді школи №28 у Полтаві їхньому синові Євгенію Гиричу, який загинув на російсько-українській війні. У цьому навчальному закладі полеглий воїн навчався із першого класу.

У Полтаві відкрили меморіальну дошку військовому Євгенію Гиричу
У Полтаві відкрили меморіальну дошку. Фото: Суспільне Полтава

"Маленький прийшов, такі оченята в нього, він все розуміє, золота дитина. Просто золота дитина, загинув, як герой. Батьки так виховали", — повідомила перша вчителька загиблого Євгенія Гирича Ірина Стадніченко.

"Вчився добре, був старанним учнем, мав багато друзів, обожнював подорожувати з класом, був добрим, життєрадісним. Поводив себе завжди гідно, як справжній чоловік. Ніколи нікого не ображав, а навпаки захищав і допомагав", — розповіла класна керівниця загиблого Євгенія Гирича Любов Іванова.

У Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому військовому Євгенію Гиричу
У Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому військовому Євгенію Гиричу. Фото: Суспільне Полтава

Євгеній Гирич жив у Полтаві, працював оперуповноваженим відділу карного розшуку. 2014-го чоловік долучився до спецпідрозділу батальйону "Полтава", мав статус учасника АТО, а також статуси учасника та ветерана бойових дій. Загиблому воїну було 38 років.

У Полтаві відкрили дошку Євгенію Гиричу
Меморіальна дошка. Фото: Суспільне Полтава

"На момент вторгнення російських військ 2022-го року в нього була броня, він півроку ходив у військомат, для того, щоб зняли цю бронь і добився свого. 30 серпня 2022 року він був мобілізований у склад 77-ї окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади на посаду стрільця", — розповів батько загиблого Євгенія Гирича Володимир Гирич.

"Знаєте, п'ять місяців пройшло, для мене - це жива рана. Вічна пам'ять його буде з нами. Він загинув, як герой. Він весь час говорив: «Мамо, ти хочеш, щоб сюди прийшли росіяни? Ні, цього не буде»", — повідомила мати загиблого воїна Тетяна.

У Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому військовому
У Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому військовому. Фото: Суспільне Полтава

Встановлення меморіальної дошки на фасаді школи ініціювала сестра Євгенія Гирича. Зробили це відповідно до рішення Полтавського міськвиконкому.

"Останній свій бій його відділення прийняло 14 вересня 2023 року, тримали позиції. Через два тижні їх залишилось всього троє. Євген і ще один його побратим були тяжко поранені, але не залишили позиції, до останнього трималися. 1 жовтня ворожа куля зупинила серце нашого Євгена", — додав батько загиблого.

Як розповів Суспільному батько військового Володимир Гирич, виготовили дошку за гроші благодійників.

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