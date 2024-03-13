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На Львівщині перекинувся автобус: правоохоронці розповіли деталі
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На Львівщині перекинувся автобус: правоохоронці розповіли деталі

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На Львівщині перекинувся автобус: правоохоронці розповіли деталі
ДТП у селі Прилбичі, 12 березня 2024. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Вчора, 12 березня, близько 17:40 на дорозі "Львів-Краковець" поблизу села Чолгині Яворівського району перекинулася маршрутка. Внаслідок ДТП 16 людей отримали травми.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Правоохоронці з'ясували, що водій автобуса "Еталон", 65-річний житель Новояворівська не впорався з керуванням, бо уникав зіткнення з автомобілем "Volkswagen Phaeton". Водій легковика, 31-річний мешканець одного з сіл Яворівського району, виїхав на його смугу руху автобуса й створив аварійну ситуацію.

Водій легковика покинув місце ДТП, однак невдовзі його затримали. Внаслідок аварії водій автобуса й 15 його пасажирів віком від 16 до 65 років, мешканці Львівської області, отримали травми. Їх доставили до медичних закладів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У пресслужбі Першого ТМО Львова повідомили, що до Лікарні Святого Пантелеймона внаслідок аварії доправили п'ять пацієнтів. Четверо з них звернулися в травмпункт із легкими травмами. В одної із пацієнток виявили ознаки забійної рани лобно-тім'яної ділянки. Медики обробили рану й відпустили жінку додому, проте на виході із лікарні їй стало погано. Її дообстежили й госпіталізували в терапевтичне відділення.

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