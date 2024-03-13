Зранку армія РФ спрямувала по Одещині ракету

Зранку 13 березня армія РФ атакувала Одещину керованою авіаційною ракетою.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Боєприпас, випущений з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем.

"Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи й розвідуючи системи протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у регіоні дали о 7:47. Водночас з цим у Повітряних силах повідомили про пуск ракети у напрямку Одещини. Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Відбій дали о 8:08. Під час тривоги у місті лунали вибухи.

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