Щоб поліпшити людям настрій: на вулицях Черкас грає 80-річний гармоніст

На вулицях Черкас щодня грає 80-річний гармоніст Юхим Косяченко. У його репертуарі — близько сорока пісень.

У минулому виступав на великій сцені, нині ж підіймає настрій черкасцям на вулиці, незалежно від погоди.

За словами пана Юхима, перехожі на його імпровізовані концерти відгукуються: хтось пропускає свій транспорт, аби ще послухати пісню, а хтось просто підходить подякувати.

Одне з місць, де грає пенсіонер — на зупинці біля Соборної площі. Щоб поліпшити людям настрій — співає. Часом про любов:

"Тиша навкруги, сплять в росі луги. Тільки ти і я, й пісня солов’я".

Фото: Суспільне Черкаси

Грає навіть коли йде дощ. Для нього, колись професійного музиканта, це не завада:

"Гармошка для мене – це як сопілка в роті. Мені баян подобається. Коли гарна погода, я з ним ходжу. Коли гірша — з гармошечкою".

Любов до музики Юхим Косяченко зберіг протягом десятиліть. У минулому були і виступи на великій сцені, і аплодисменти:

"Я виступав у ансамблі пісні і танцю прикордонних військ Казахстану, місто Алмати. Я сам прикордонник. Буває, вийду на сцену, казашки, все. Грав на баяні, акордеоні".

Фото: Суспільне Черкаси

Нині ж слухачі – перехожі. Втім вразити їх музикант старається не менше:

"Я нещодавно передивився свій репертуар — там у мене до сорока пісень. Для слухачів обираю найкращі, найдушевніші. Є і пісні про Тараса Шевченка, бо я з Моринців".

Відгуки від таких виступів теж отримує:

"Є люди, які мене чули і розуміють мої пісні. Особливо старенькі бабки часто кажуть, що почули і прийшли до мене".

Фото: Суспільне Черкаси

Є і сумні пісні. Часто хочеться заграти про матір і про Україну:

"Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася".

Черкащанці Валентині спів пана Юхима до вподоби:

"Я біля базару живу, то чую його. Він такі пісні співає — за душу бере".

Наомі теж до душі такі пісні:

"Це творчість, а творчість я підтримую".

Фото: Суспільне Черкаси

Юхим Косяченко любить співати і про любов, бо емоція ця непідвладна рокам:

"За кохання можна втратити життя".

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