12 березня в Гуляйполі Запорізької області внаслідок російських обстрілів сталася пожежа.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горів приватний житловий будинок. Загалом вогонь охопив 70 кв.м.

Рятувальник гасить пожежу, Запорізька область, 12 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Також у спецслужбі повідомили, що 11-12 березня на території Запорізького району сапери ДСНС вилучили 8 реактивних снарядів від системи залпового вогню "Смерч", 24 касетних боєприпасів та 7 залишків снарядів. Вибухонебезпечні предмети знищили з дотриманням правил безпеки.

У ДСНС нагадують про алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

не підходити до знахідки;

не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;

повідомити в екстрені служби.

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