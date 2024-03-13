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Жителька Балаклії передавала дані про ЗСУ росіянам, щоб завадити звільненню Харківщини — СБУ
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Жителька Балаклії передавала дані про ЗСУ росіянам, щоб завадити звільненню Харківщини — СБУ

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Жителька Балаклії передавала дані про ЗСУ росіянам, щоб завадити звільненню Харківщини — СБУ
Фото: СБУ

У Балаклії затримали жінку за підозрою в поширенні інформації про розміщення ЗСУ окупаційним військам. Дані, які вона передавала, могли використати для стримування Слобожанського контрнаступу.

Про це повідомили у Службі безпеки України та Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана з червня по вересень 2022 року передавала росіянам геолокації підрозділів ЗСУ, а також опис і фото техніки, які були зосереджені на Куп’янському напрямку.

Знимок екрану, на якому, ймовірно, листування підозрюваної.
Знимок екрану, на якому, ймовірно, листування підозрюваної. Фото: Служба безпеки України

"Для збору даних жінка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця дислокації українських військових та техніки. Вказані дані підозрювана відправляла своєму колишньому однокласнику, який перебував в окупованій Балаклії Ізюмського району та мав "зв'язки" з представниками РФ. Інформацію підозрювана "зливала" агенту через Telegram", — сказано в повідомленні.

Отримувач даних про Сили оборони у Балаклії працював у "МВС" окупаційних військ, зазначили в СБУ.

Після звільнення частини Харківщини жінка оселилася в Балаклії та намагалася знищити докази співпраці з росіянами. Підозрюваній загрожує до 12 років за ґратами.

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