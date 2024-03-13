У Балаклії затримали жінку за підозрою в поширенні інформації про розміщення ЗСУ окупаційним військам. Дані, які вона передавала, могли використати для стримування Слобожанського контрнаступу.
Про це повідомили у Службі безпеки України та Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, підозрювана з червня по вересень 2022 року передавала росіянам геолокації підрозділів ЗСУ, а також опис і фото техніки, які були зосереджені на Куп’янському напрямку.
"Для збору даних жінка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця дислокації українських військових та техніки. Вказані дані підозрювана відправляла своєму колишньому однокласнику, який перебував в окупованій Балаклії Ізюмського району та мав "зв'язки" з представниками РФ. Інформацію підозрювана "зливала" агенту через Telegram", — сказано в повідомленні.
Отримувач даних про Сили оборони у Балаклії працював у "МВС" окупаційних військ, зазначили в СБУ.
Після звільнення частини Харківщини жінка оселилася в Балаклії та намагалася знищити докази співпраці з росіянами. Підозрюваній загрожує до 12 років за ґратами.
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