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На лівому березі Києва через прорив труби ускладнений рух транспорту на одній із вулиць
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На лівому березі Києва через прорив труби ускладнений рух транспорту на одній із вулиць

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У Дніпровському районі Києва ускладнено рух транспорту на вул. Гната Хоткевича. Там сталася аварія на трубопроводі з витоком води на проїжджу частину. Наслідки ліквідовують, житлові будинки від води й опалення не відключали.

Про це інформує пресслужба КМДА з посиланням на товариство "Євро-Реконструкція", що забезпечує споживачів теплом і гарячою водою в цьому районі.

Аварія сталася близько 20.00 12 березня. Стався прорив трубопроводу ТОВ "Євро-Реконструкція", яким транспортується золошлакова суміш до шлаковідвалу. Ремонтна бригада підприємства вже проводить відновлювальні роботи.

Аварія на трубопроводі не впливає на забезпечення теплом та гарячою водою споживачів, послуги продовжують надаватися.

Патрульна поліція Києва попередила про можливі ускладнення руху на вулиці Гната Хоткевича через ремонтні роботи. Водіїв просять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту поїздки.

Що відомо про аварії на інженерних мережах у Києві з початку року

2 березня сталася аварія на водогоні по вул. Січових Стрільців у Шевченківському районі Києва. Без води залишились 16 житлових будинків.

17 лютого у Голосіївському районі ліквідовували аварію на водопровідній мережі. Була пошкоджена труба на розі вулиць Тарасівська та Гетьмана Павла Скоропадського.

8 лютого столичні комунальники усували наслідки аварії на водогоні на просп. Академіка Глушкова. Ремонт призвів до затримки руху тролейбусів у цьому районі.

25 січня на вулиці Хрещатик поблизу метро стався витік води через аварію на водогоні. Наслідки аварії ліквідували наступного дня.

24 січня прорвало трубу на вулиці Михайла Бойчука, 35. Стався витік води на проїжджу частину дороги. Без водопостачання залишилися кілька багатоповерхівок.

Двічі за тиждень на Борщагівці прорвало трубу: витік води стався 13 січня 2024 року на бульварі Жуля Верна. А в ніч на 8 січня через прорив водогону там затопило вулицю і припарковані автівки.

13 січня у Святошинському районі пошкодження труби виявили на просп. Леся Курбаса, 7-Г. Два найближчі житлові будинки залишились без води.

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