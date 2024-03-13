Невеликі опади: погода в окупованому Криму на 13 березня

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у середу, 13 березня, невеликий короткочасний дощ, крім сходу півострова. Очікується +10...+15 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +15 градусів, невеликий дощ;
- Чорноморське — до +10 градусів, невеликий дощ;
- Євпаторія — до +12 градусів, невеликий дощ;
- Севастополь — до +10 градусів, невеликий дощ;
- Алупка — до +13 градусів, невеликий дощ;
- Ялта — до +14 градусів, невеликий дощ;
- Алушта — до +13 градусів, невеликий дощ;
- Судак — до +12 градусів, хмарно;
- Коктебель — до +14 градусів, невеликий дощ;
- Феодосія — до +11 градусів, хмарно;
- Керч — до +11 градусів, хмарно.
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