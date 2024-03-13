12 березня на горі Кукул, поблизу селища Ворохта на Івано-Франківщині, заблукав турист. Його розшукали рятувальники.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"Чоловік звернувся за допомогою до рятувальників, оскільки під час мандрівки втратив орієнтир на місцевості. Зв'язок з туристом підтримувався, тому рятувальникам вдалося встановити його координати та швидко розшукати", — йдеться у дописі.

Заблукалий чоловік — 2004 року народження. Рятувальники доправили його до селища Ворохта.

Як підготуватися до туристичних походів:

перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника;

важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;

подбати про відповідний одяг та спорядження;

не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Чудово, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло;

користуватися застосунком "Порятунок у горах".

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