На Донеччині обстрілами з боку армії РФ пошкоджені 118 цивільних об'єктів

Російські окупаційні війська протягом 12 березня 17 разів обстріляли житлові квартали Донеччини. Загалом по території області вони завдали 1665 ударів. Обстрілами пошкоджені 118 цивільних об'єктів, серед яких 80 житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донеччини:

міста Мирноград, Новогродівка, Селидове,

селища Зарічне, Південне,

села Времівка, Неліпівка, Новоселівка Перша, Переїзне, Семенівка, Уманське, Успенівка.

Серед пошкоджених цивільних об'єктів 80 житлових будинків, освітні заклади, адмінбудівлі, 12 гаражів, транспорт, критична інфраструктура.

"Зарічне ворог накрив артилерією – поранено двох цивільних осіб. Ще двоє поранених – у Переїзному, де снаряди поцілили в приватну оселю. Новогродівку Росія атакувала "Смерчами" — пошкодила 25 домівок і критичну інфраструктуру", — повідомили в поліції.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські 12 березня з прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали 620 людей, з них 119 діти.

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