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На Кіровоградщині випав сніг. На дорогах працювали снігоприбиральні машини
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На Кіровоградщині випав сніг. На дорогах працювали снігоприбиральні машини

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На Кіровоградщині випав сніг. На дорогах працювали снігоприбиральні машини
Снігоприбиральна машина посипає дороги біля села Велика Виска. Фото: Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області

У Кіровоградській області минулої ночі випав сніг. Найбільше – на території Новоархангельська, Благовіщенського та Олександрівки. Під ранок мокрий сніг та дощ почався поблизу міста Олександрія.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Жанна Петрович.

Ніч на дорогах області минула спокійно, без ускладнень руху та надзвичайних ситуацій. Протиожеледною сумішшю обробляли дороги:

М -30 Стрий – Ізварине;

М-05 Київ – Одеса;

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв;

М-22 Полтава – Олександрія;

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;

Н-01 Київ – Знамʼянка.

Минулої ночі на Кіровоградщині випав сніг. На дорогах працювали снігоприбиральні машини
Березневий сніг вночі найбільше падав в районі Новоархангельська, Благовіщенська та Олександрівки. Фото: Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області

Зі слів Жанни Петрович, зважаючи на сприятливу температуру повітря, снігоприбиральні машини нині працюють на спусках та підйомах, перехрестях та аварійно-небезпечних ділянках.

За даними Українського гідрометеоцентру, хмарну погоду, дощ та мокрий сніг у Кіровоградській області прогнозують до четверга.

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