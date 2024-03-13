У Кіровоградській області минулої ночі випав сніг. Найбільше – на території Новоархангельська, Благовіщенського та Олександрівки. Під ранок мокрий сніг та дощ почався поблизу міста Олександрія.
Про це Суспільному розповіла заступниця начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Жанна Петрович.
Ніч на дорогах області минула спокійно, без ускладнень руху та надзвичайних ситуацій. Протиожеледною сумішшю обробляли дороги:
М -30 Стрий – Ізварине;
М-05 Київ – Одеса;
Н-24 Благовіщенське – Миколаїв;
М-22 Полтава – Олександрія;
Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
Н-01 Київ – Знамʼянка.
Зі слів Жанни Петрович, зважаючи на сприятливу температуру повітря, снігоприбиральні машини нині працюють на спусках та підйомах, перехрестях та аварійно-небезпечних ділянках.
За даними Українського гідрометеоцентру, хмарну погоду, дощ та мокрий сніг у Кіровоградській області прогнозують до четверга.