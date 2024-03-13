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"Ракета пройшла на 8 поверсі, повністю прошила". Що кажуть місцеві жителі про момент атаки у Кривому Розі
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"Ракета пройшла на 8 поверсі, повністю прошила". Що кажуть місцеві жителі про момент атаки у Кривому Розі

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&quot;Ракета пройшла на 8 поверсі, повністю прошила&quot;. Що кажуть місцеві жителі про момент атаки у Кривому Розі
Наслідки атаки по багатоповерхівці Кривого Рогу. Фото: Суспільне Дніпро

Увечері 12 березня війська РФ завдали ударів по Кривому Рогу. Внаслідок влучання у багатоповерхівку – загинуло троє людей, ще одна поранена померла у лікарні. Травми отримали 43 людини. На місці події перебувають кореспонденти Суспільного.

Що кажуть місцеві жителі про момент атаки – читайте у матеріалі.

Місцевий житель Анатолій каже, був удома з дружиною.

"Я сидів біля холодильника. Жінка злякалась. Кусок бетону до мене залетів на балкон. Ракета пройшла на 8 поверсі, повністю прошила", – розповів він.

Що кажуть місцеві жителі про момент атаки у Кривому Розі
Місцевий житель Анатолій. Фото: Суспільне Дніпро

Жителька багатоповерхівки Наталя на момент удару вдома не була.

"Сильний вибух був, потім вже в інтернеті побачила, зразу впізнала свій будинок. Ми ще й не знаємо що і як. Нас не пускають ще. У нас там залишились всі меблі", – каже жінка.

Що кажуть місцеві жителі про момент атаки у Кривому Розі
Жителька багатоповерхівки Наталя. Фото: Суспільне Дніпро

Житель Кривого Рогу Євген проживав в іншому місці, в цьому домі була його квартира.

"Все відновиться, людей шкода. Тут же молодий район, всі молоді, дітки. Я поки тут жив, тут же молоді гуляло, а тепер..", – зазначає чоловік.

Що кажуть місцеві жителі про момент атаки у Кривому Розі
Житель Кривого Рогу Євген. Фото: Суспільне Дніпро

Пошкодило і квартиру доньки Сергія. У момент ракетного удару в оселі перебували його зять та онучка.

"Коли прилетіло, він лежав на дивані. Вилетіли рами, його посікло. Донька в спальні була, там теж рама вилетіла і на неї і скло і уламки посипалися. у квартирі нічого немає, все розтрощене, повилітало все", — розказав містянин.

"Ракета пройшла на 8 поверсі, повністю прошила". Що кажуть місцеві жителі про момент атаки у Кривому Розі
Сергій. Фото: Суспільне Дніпро

Що відомо про атаку на Кривий Ріг увечері 12 березня

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Як повідомив очільник облради Микола Лукашук, щонайменше пʼятеро поранених і двоє загиблих.

Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

Внаслідок атаки загинуло троє людей. Вранці 13 березня керівник Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що ще одна жінка 47 років померла у лікарні.

Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятували дев'ятьох людей.

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