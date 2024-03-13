На Черкащині поховали солдата Олександра Тіщенка. Він став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення.
Олександр Тіщенко був військовослужбовцем окремої механізованої бригади, розповіла у коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.
"Життя військового обірвалося 10 березня під час відпустки, лікарі поставили діагноз гостра серцева недостатність", — деталізувала речниця.
Олександр Тіщенко пройшов Лисичанськ, Бахмут, Авдіївку, Куп'янськ.
"Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти родину військовослужбовця. Розуміємо, що жодні співчуття не зменшать біль втрати, жодне слово не втамує тугу в серці. Ваша втрата невимовно болюча й ми, усією громадою, разом з вами переживаємо цей важкий час", — розповіли в пресслужбі громади.
Олександру Тіщенку був 41 рік. Його поховали у Піщанській громаді на Золотоніщині.
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