У середу вранці, 13 березня, у Бахчисараї окупованого Криму російські силовики провели обшуки у будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу, члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова. Його затримали.

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UPD: Кореспондент "Кримської солідарності" інформує, що під час обшуку окупанти перестрибнули через паркан і відкрили ворота. Вони розбили скляні вхідні двері, а другі залізні двері не змогли відкрити та почали стукати. Слідчі дії закінчили близько 9:00 ранку. У будинку Дудакова склали протокол, але копію сім'ї не залишили.

"Дружина дала йому з собою ліки і чай у термосі. Він страждає на цукровий діабет і гіпертонію. У якому процесуальному статусі перебуває Дудаков — родичам невідомо, але вони вже звернулися по юридичну допомогу", — зазначив кореспондент.

Як повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своєму каналі у Telegram, обшук провели окупаційні співробітники "Центру з протидії екстремізму".

"Після проведеного обшуку Едема Дудакова російські карателі відвезли до управління ФСБ у Сімферополі", — уточнив Чубаров.

Як поінформувало джерело в Бахчисарайських органах влади Telegram-каналу "Трибунал. Крымский эпизод", обшук проводили силовики із Сімферополя. Вони вилучили телефони та інші цифрові носії. Серед ймовірних причин цих дій окупантів — висловлювання Дудакова у соцмережах.

"Незаконне затримання Едема Дудакова за підсумками обшуку має ознаки воєнного злочину. Силовики, які організували атаку, суддя, який видав дозвіл на проведення таких дій, а також виконавці з-поміж працівників ЦПЕ поповнюють свої списки новим епізодом воєнного злочину, відповідальність за які не має терміну давності", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Едема Дудакова 17 лютого 2022 року в будинку Дудакова окупанти провели обшук. Активіста доставили до відділення окупаційної поліції Бахчисараю. Його звинувачували у "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". Тоді МЗС України висловило протест у зв‘язку із безпідставним затриманням Дудакова. 18 лютого його заарештували на 10 діб за адмінпротоколом про "розпалювання ненависті" за коментар 2017 року у Facebook. Оскільки коментар не був видалений до цього дня, "прокуратура" вважає це "тривалим злочином". За словами делегата Курултаю кримськотатарського народу це був емоційний текст, який висміював та критикував певні явища, а фахівець вирвав слова з контексту і не розглядав пост цілком. Того ж дня біля "Бахчисарайського районного суду" окупаційна поліція провела грубі затримання слухачів, які прийшли на засідання з розгляду адміністративної справи Едема Дудакова. Журналіста "Кримської солідарності" затримали у прямому етері. 21 лютого "Бахчисарайський районний суд" заарештував 10 із 15 кримськотатарських активістів, які прийшли на відкрите судове засідання у справі Едема Дудакова, також заарештованого на 10 діб. П'ятьом старшим слухачам пенсійного віку присудили штрафи від 10 до 12 тисяч рублів (близько 4 тисяч грн). Дудаков активно протестував проти знищення культурної спадщини в окупованому Криму, зокрема Ханського палацу, який окупанти реконструюють.

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