У Боярці проведуть День донора. Як долучитися

У Боярці на Київщині 14 березня 2024 року організують День донора. Здати кров можуть люди віком від 18 років, вагою не менше 50 кілограмів. Для донорів проведуть безкоштовні обстеження на наявність небезпечних хвороб — СНІДу та гепатиту.

Про це інформує у Facebook КНП "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради".

Містян закликають долучитися до акції, адже необхідність у донорській крові в Україні постійно зростає. На донорів чекає безплатне обстеження крові:

на наявність антитіл до ВІЛ;

вірусного гепатиту С;

маркеру вірусного гепатиту В;

наявність антитіл до Treponema pallidum (сифіліс);

визначення групи крові та резус-фактора.

Медики наголошують, що забір крові проводиться одноразовими системами і є безпечним.

Як підготуватись до донорства крові:

не вживати алкоголь не менше ніж за 48 годин до здачі крові,

не курити за 2 години до здачі крові,

не їсти молочні продукти, соління, ковбасні вироби, яйця, сало, сметану, чіпси, сухарики не менше ніж за 12 годин до донації.

Забір крові проведуть у відділенні трансфузіології КНП "ЛІЛ Боярської міської ради" 14 березня 2024 року з 8:30 до 13:00. Адреса: м. Боярка, вул. Соборності, 51.

Потенційні донори повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Довідки за телефонами: (04598) 40 860; 406 36 03.

У лютому 2024 року у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що спеціалізовані медичні заклади Києва та дев'яти обласних центрів наразі мають потребу у донорській крові.

На початку березня Дні донора організували у Бучанській та Ірпінській громадах. А наприкінці лютого жителі Ірпеня здали близько 40 літрів крові для пацієнтів обласної лікарні для порятунку цивільних та військових.

До донорства долучились і київські митники. Вони поновили запаси крові Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.