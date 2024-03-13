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В Одесі горіла квартира: врятували двох людей
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

В Одесі горіла квартира: врятували двох людей

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В Одесі горіла квартира: врятували двох людей
Гасіння пожежі у квартирі в Одесі, 13 березня 2024 рік. Фото: ГУ ДСНС Одещини

Зранку 13 березня в Одесі сталась пожежа. До лікарні у тяжкому стані забрали двох людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

До служби порятунку повідомлення про загоряння приміщенні на вулиці Героїв Крут надійшло зранку. На місці рятувальники встановили, що горить домашнє майно у квартирі на другому поверсі.

В Одесі горіла квартира: врятували двох людей
Гасіння пожежі у квартирі в Одесі, 13 березня 2024 рік. Фото: ГУ ДСНС Одещини

Пожежу загасили менш ніж за пів години на загальній площі 10 метрів квадратних. Під час гасіння врятували двох людей — чоловіка 1976 року народження та жінку 1932 року народження. Їх у тяжкому стані госпіталізували до медзакладу. Причину, збиток та деталі встановлюють, зазначили у службі.

Від ДСНС залучались шість одиниць техніки та 25 вогнеборців.

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