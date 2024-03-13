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У Києві комунальні служби чистять вулиці від снігу та ожеледиці
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У Києві комунальні служби чистять вулиці від снігу та ожеледиці

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У Києві 13 березня на боротьбу з ожеледицею вивели півтори сотні комунальної техніки
Фото: КО "Київзеленбуд"/Facebook

У столиці через снігопад і морозну погоду виникла ожеледиця. У місті працюють 150 одиниць спецтехніки "Київавтодору", які обробляють вулиці протиожеледними матеріалами. За прогнозом синоптиків, подекуди на Київщині дощ та мокрий сніг триватимуть упродовж дня 13 березня.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

До протиожеледної обробки зелених зон залучили 39 одиниць техніки і майже пів тисячі працівників комунальних підприємств, що входять до складу організації "Київзеленбуд". Прибудинкові території прибирають працівники керуючих компаній.

У Києві комунальні служби чистять вулиці від снігу та ожеледиці
Комунальники чистять вулиці від снігу, Київ, 13 березня 2024 р. Фото: КО "Київзеленбуд"/Facebook

Комунальники підготували понад 3 тонни антиожеледної суміші, якою посипають доріжки та сходи в парках, скверах та на бульварах столиці.

У Києві комунальні служби чистять вулиці від снігу та ожеледиці
У столиці долають наслідки снігопаду, 13 березня 2024 р. Фото: КО "Київзеленбуд"/Facebook

Синоптики напередодні оголосили I рівень небезпечності на Київщині через ожеледицю і попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні, 13 березня, у Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура в Києві 2-4° тепла, по області 1-6° тепла.

Учасників дорожнього руху закликають бути уважними й обережними та враховувати погодні умови під час пересування містом.

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