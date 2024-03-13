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Вдарив гостя ножем за те, що той зачепив візок з немовлям: на Одещині чоловіку повідомили про підозру
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Вдарив гостя ножем за те, що той зачепив візок з немовлям: на Одещині чоловіку повідомили про підозру

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На Одещині чоловіка підозрюють у нанесенні односельцю тяжких тілесних ушкоджень.

Про це 13 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, під час застілля один із гостей, підіймаючись з-за столу, зачепив візок з немовлям усередині. Попри те, що дитина залишилась неушкодженою, її батько напав на чоловіка і завдавав йому декількох ударів ножем. Ця ситуація відбулась у будинку жителя Окнянської територіальної громади.

Травмованого доправили до лікарні, йому діагностували різану рану передпліччя, проникаючу рану грудної клітки та лівобічний гемопневмоторакс. На місці правоохоронці вилучили ніж на інші речові докази, їх скерували на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Кримінального кодексу України. За що загрожує до від пʼяти до восьми років увʼязнення. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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