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Армія РФ обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини: поранені троє людей
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Армія РФ обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини: поранені троє людей

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Обстріли Херсона, наслідки обстрілів, вікно
Скло на підвіконні, побиті стіни — наслідки обстрілів армії РФ, Херсон, березень 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Внаслідок обстрілів на Херсонщині поранені троє людей. Армія РФ за добу обстріляла 15 населених пунктів області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, російські війська били по Бериславу, Дудчанам, Шевченківці, Хрещенівці, Золотій Балці, Дніпровському, Янтарному, Львовому, Степанівці, Станіславу, Садовому, Тягинці, Чайкиному, Одрадокам'янці та Херсону. Обстрілювали житлові квартали.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені вісім багатоповерхівок та два приватних будинки, адмінбудівля, господарська споруда та гараж. Також зафіксували влучання у сільгосптехніку та нежитлове приміщення під час обстрілів населених пунктів області, йдеться в повідомленні.

Раніше в ОВА повідомили, що армія РФ обстріляла Херсон. Поранений 42-річний чоловік. З вибуховою травмою його доставили до лікарні.

Згодом керівник МВА Роман Мрочко уточнив інформацію про обстріли Херсона 12 березня. Поранені двоє людей. Один травмований чоловік перебував на вулиці, другий — в авто, повідомив він.

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