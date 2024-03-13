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Майже 1 000 солдатів та десятки артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
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Майже 1 000 солдатів та десятки артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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Майже 1 000 солдатів та десятки артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Херсонщина. Спалена техніка РФ. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА/Telegram

Минулої доби Сили оборони знищили 980 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 426 тисяч людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 426 870 (+980)", — мовиться у повідомленні.

Також українські військові знищили:

  • танків — 6 752 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 12 921 (+20) од,
  • артилерійських систем — 10 554 (+32) од,
  • РСЗВ — 1 017 (+1) од,
  • засобів ППО — 715 (+2) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 205 (+22) од,
  • крилатих ракет — 1 919 (+1) од,
  • кораблів та катерів — 26 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 932 (+62) од,
  • спеціальної техніки — 1 699 (+8) од.

Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.

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