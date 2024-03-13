Майже 1 000 солдатів та десятки артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Минулої доби Сили оборони знищили 980 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 426 тисяч людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 426 870 (+980)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 6 752 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 12 921 (+20) од,
- артилерійських систем — 10 554 (+32) од,
- РСЗВ — 1 017 (+1) од,
- засобів ППО — 715 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 205 (+22) од,
- крилатих ракет — 1 919 (+1) од,
- кораблів та катерів — 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13 932 (+62) од,
- спеціальної техніки — 1 699 (+8) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.