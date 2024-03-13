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Били з артилерії: як минула доба на Миколаївщині
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Били з артилерії: як минула доба на Миколаївщині

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Били з артилерії: як минула доба на Миколаївщині
Пошкоджений будинок на Миколаївщині. Ілюстративне фото: Валентина Гурова/ Суспільне Миколаїв

Протягом 12 березня російська армія три рази атакувала прибережні громади Миколаївщини. Внаслідок удару пошкоджені будинки.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.

За даними відомства, армія Росії вдарила з артилерії о 20:38 та 22:02 по території Куцурубської громади.

"Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", — розповіли в ОВА.

Крім того, о 23:58 росіяни вдарили по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає, додали в Миколаївській ОВА.

За інформацією районних військових адміністрацій.

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