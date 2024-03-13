Били з артилерії: як минула доба на Миколаївщині

Протягом 12 березня російська армія три рази атакувала прибережні громади Миколаївщини. Внаслідок удару пошкоджені будинки.
Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.
За даними відомства, армія Росії вдарила з артилерії о 20:38 та 22:02 по території Куцурубської громади.
"Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", — розповіли в ОВА.
Крім того, о 23:58 росіяни вдарили по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає, додали в Миколаївській ОВА.
За інформацією районних військових адміністрацій.
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