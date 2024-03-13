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Обстріли Нікопольщини, ліквідація наслідків атаки у Кривому Розі. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині
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Обстріли Нікопольщини, ліквідація наслідків атаки у Кривому Розі. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині

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Обстріли Нікопольщини, ліквідація наслідків атаки у Кривому Розі. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині
Наслідки удару по багатоповерхівці Кривого Рогу. Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Вночі у лікарні померла жінка, поранена через атаку на Кривий Ріг. Загалом загинули четверо людей. Поранені – 43. З них, за уточненими даними, 12 дітей.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей – у тяжкому стані.

У місті пошкоджені близько 20 багатоповерхівок, по 2 садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто.

Зараз на місці розгорнуті "пункти незламності", оперативні штаби. Працюють благодійники, до яких можна звернутися по будматеріали та гуманітарку, повідомив Лисак.

Обстріли Нікопольщини, ліквідація наслідків атаки у Кривому Розі. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині
На місці події розгорнули "пункти незламності" та оперативні штаби. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Обстріли Нікопольщини у ніч на 13 березня

У ніч на 13 березня війська РФ вдарили по Нікопольщині. Під артобстріл потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Побиті 3 приватні будинки, зупинка транспорту, магазин. Зачепило лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.

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