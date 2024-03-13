Протягом минулої доби, 12 березня, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали поранення.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Жінки 63 та 77 років отримали поранення внаслідок артобстрілу Гуляйполя. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Загалом армія РФ завдала 405 ударів по містах та селах Запорізької області:

дев'ять разів застосувала РСЗВ по Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці та Роботиному;

92 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку та Роботине;

304 рази з артилерії обстріляла Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку.

"Надійшло щонайменше 11 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 12 березня, на Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак у районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, в Генштабі ЗСУ.

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