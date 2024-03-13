На Донеччині через російські обстріли двоє людей загинули, 11 отримали поранення

Протягом 12 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині двоє людей загинули у Мирнограді, ще 11 жителів області отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 12 березня росіяни вбили двох жителів Донеччини — у Мирнограді. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — написав він.
За інформацією Філашкіна, поранення отримали:
- п'ятеро людей у Мирнограді,
- двоє людей у Селидовому,
- двоє людей у Переїзному,
- двоє людей у Зарічному,
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1884 загинули,
- 4709 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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