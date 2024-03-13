На Донеччині через російські обстріли двоє людей загинули, 11 отримали поранення

Протягом 12 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині двоє людей загинули у Мирнограді, ще 11 жителів області отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 12 березня росіяни вбили двох жителів Донеччини — у Мирнограді. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — написав він.

За інформацією Філашкіна, поранення отримали:

п'ятеро людей у Мирнограді,

двоє людей у Селидовому,

двоє людей у Переїзному,

двоє людей у Зарічному,

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

1884 загинули,

4709 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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