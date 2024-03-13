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У трьох районах Дніпропетровщини розпочалась посівна. Що сіятимуть цьогоріч
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У трьох районах Дніпропетровщини розпочалась посівна. Що сіятимуть цьогоріч

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У трьох районах Дніпропетровщини розпочалась посівна. Що сіятимуть цьогоріч
Ілюстративне фото. Фото: Сергій Лисак/Telegram

На минулому тижні посівна кампанія розпочалась у Криворізькому та Павлоградському районах Дніпропетровщини. Цього тижня почали працювати аграрії Кам'янського району.

Що сіятимуть цьогоріч– Суспільному розповів перший застпуник голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов.

За його словами, аграрії області посіяли вже понад 2 тисячі гектарів ячменю, зернових та зернобобових культур.

"Плануємо посіяти понад 1 млн гектарів. Це досить така непогана цифра для області, якщо дивитися по озимих, то ми понад 600 000 га вже зернових та зернобобових культур посіяли, тобто загалом по області це досить непогана цифра, тому що ми перевищили показники 23 го року на 10%", – каже він.

Ще на понад 100 тисячах гектарів планують посадити продукти борщового набору, а також технічні культури.

"Розуміємо, що важко є з прифронтовими територіями,Але дивлячись на період 23-го року все одно на землі працювали аграрії працювали і ми там теж збирали непоганий врожай", – зазначив Орлов.

За його словами, у 2024 році урожай очікується не гірший, аніж у попередні роки.

Авторка – Інна Шинкаренко

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