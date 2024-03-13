У Сумах армія РФ обстріляла житлову багатоповерхівку, є загиблі; Зросла кількість жертв внаслідок удару по Кривому Рогу; Росіяни обстріляли багатоповерхівку у Мирнограді на Донеччині та Під Рязанню горить нафтозавод після атаки безпілотника — Суспільне підготувало головні новини ранку 13 березня.

1. У Сумах армія РФ обстріляла житлову багатоповерхівку, є загиблі

Вночі 13 березня армія РФ атакувала Суми БпЛА типу "шахед" та влучила у багатоквартирний житловий будинок, повідомили у Сумській ОВА.

На місці удару зайнялася пожежа. Станом на 7:00 її ще не вдалося локалізувати. Наслідки удару уточнюють.

Унаслідок нічної атаки РФ у Сумах є загиблі. З-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.

2. Росіяни обстріляли Мирноград на Донеччині: є влучання у багатоповерхівку

Російські загарбники 12 березня ввечері обстріляли місто Мирноград на Донеччині. Про це Суспільному повідомив в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Внаслідок обстрілу є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку.

За попередньою інформацією, по житловому будинку у Мирнограді влучили балістичною ракетою. Внаслідок влучання є поранені.

3. Зросла кількість жертв внаслідок удару по Кривому Рогу

У лікарні Кривого Рогу померла 47-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ракетного удару. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким”, - написав він.

За його даними у лікарні перебувають 6 "важких" постраждалих, серед них 2 дітей.

Контекст: Ввечері, 12 березня, у Кривому Розі пролунали звуки вибухів у багатоповерхівці Кривого рогу. Загалом загинули четверо людей. Постраждали – 43. З них, за уточненими даними, 12 дітей.

4. Під Рязанню горить нафтозавод після атаки безпілотника

Уночі на території нафтозаводу в Рязанській області РФ сталася пожежа. Імовірна причина — падіння безпілотника.

Про це повідомив губернатор Рязанській області РФ Павло Малков.

Попередньо, постраждали двоє людей. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості.

"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося загоряння. За попередньою інформацією, є постраждалі", — написав він.

Рух транспорту у бік Рязанського нафтопереробного заводу перекрито.

Контекст: У ніч проти 13 березня атак БПЛА зазнали Воронезька, Брянська, Бєлгородська та Курська області. У Воронезькій області "можливі пошкодження на інфраструктурних об'єктах". Про постраждалих не повідомлялося.