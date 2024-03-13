Сімсот сорок девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 12 на 13 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
В Одеські області оголосили повітряну тривогу: зафіксували пуск ракети
В Одеській області повітряна тривога прозвучала о 14:13. Через пару хвилин у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для регіону — ракету зафіксували на півдні області. О 14:23 дали відбій.
Зранку армія РФ спрямувала по Одещині ракету
Вранці Одещину атакували керованою авіаційною ракетою, повідомили в ОК "Південь".
Боєприпас, випущений з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем.
В Одесі пролунали вибухи: у Повітряних силах повідомляли про пуск ракети
Зранку 13 березня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряну тривогу у регіоні дали о 7:47. Водночас з цим у Повітряних силах повідомили про пуск ракети у напрямку Одещини. Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Відбій дали о 8:08.
Минулої доби на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень — Генштаб
Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 13 березня. Минулої доби росіяни здійснили 10 ракетних і 84 авіаційних удари та 123 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На фронті протягом 12 березня відбулось 91 бойове зіткнення.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:30 армія РФ не тримає у Чорному та Азовському морях кораблі, повідомили у ВМС ЗСУ.