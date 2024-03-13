НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сімсот сорок девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сімсот сорок девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сімсот сорок девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Робота українських військових. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Ніч з 12 на 13 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

В Одеські області оголосили повітряну тривогу: зафіксували пуск ракети

В Одеській області повітряна тривога прозвучала о 14:13. Через пару хвилин у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для регіону — ракету зафіксували на півдні області. О 14:23 дали відбій.

Зранку армія РФ спрямувала по Одещині ракету

Вранці Одещину атакували керованою авіаційною ракетою, повідомили в ОК "Південь".

Боєприпас, випущений з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем.

В Одесі пролунали вибухи: у Повітряних силах повідомляли про пуск ракети

Зранку 13 березня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу у регіоні дали о 7:47. Водночас з цим у Повітряних силах повідомили про пуск ракети у напрямку Одещини. Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Відбій дали о 8:08.

Минулої доби на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 13 березня. Минулої доби росіяни здійснили 10 ракетних і 84 авіаційних удари та 123 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На фронті протягом 12 березня відбулось 91 бойове зіткнення.

У Чорному морі відсутні російські кораблі

Станом на 07:30 армія РФ не тримає у Чорному та Азовському морях кораблі, повідомили у ВМС ЗСУ.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Херсон, машина, дерева, обстріли
Загиблі внаслідок пожежі у Херсоні, підозри колаборантам. 750 день війни: хроніка подій в Херсонській області
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
На початок