Сімсот сорок девʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

В Одесі пролунали вибухи: у Повітряних силах повідомляли про пуск ракети

Зранку 13 березня в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу у регіоні дали о 7:47. Водночас з цим у Повітряних силах повідомили про пуск ракети у напрямку Одещини. Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Відбій дали о 8:08.