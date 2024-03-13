Атака по Кривому Рогу 12 березня. У якому стані поранені

У лікарнях Дніпропетровщини перебувають 20 поранених внаслідок атаки військ РФ по Кривому Рогу. Четверо дорослих та двоє дітей – у тяжкому стані. Станом на 10:00 в одному з медзакладів перебувають 8 людей.

Генеральна директорка лікарні Олена розповіла, що у їхньому медзакладі впродовж двох днів надали допомогу 23 пораненим.

"У стаціонарі було 9 людей, на ранок 8, на жаль, одна поранена померла. На сьогодні у нас 8 постраждалих, з них 5 – "важких" і вкрай "важка" пацієнтка. Характер травм різний – це і вибухова травма, і ураження склом, і травми, які мають ознаки уламкових уражень, а саме металеві уламки", – розповіла жінка.