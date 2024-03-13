Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 13 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 13 березня: зведення ОВА
П’ять разів впродовж 13 березня війська РФ атакували Нікопольщину. З артилерії обстріляли Мирівську громаду, дронами-камікадзе вдарили по Нікополю і Червоногригорівській громаді.
У Кривому Розі люди продовжують звертатися до лікарів після ракетної атаки, яку пережили 12 березня. На зараз вже 49 людей зазнали поранени, повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.
На Набережній Перемоги у Дніпрі вирубали близько 40 кленів
Близько 40 кленів у зеленій зоні на Набережній Перемоги у Дніпрі вирубали комунальники. У міськраді розповіли: видалили сухі дерева, коріння яких заважало роботі зливового колектора.
На підтримку потерпілих криворіжців виділили 20 млн грн
20 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету Дніпропетровщини на підтримку криворіжців, потерпілих через атаку РФ 12 березня. Кошти надійдуть до міського бюджету, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького ремонтуватимуть трамвайні переїзди. Як рухатиметься транспорт
У департаменті транспорту міськради Дніпра повідомляють, що 16 березня 2024 року розпочинається ремонт трьох аварійних трамвайних переїздів за адресами:
- просп. Богдана Хмельницького – вул. Шинна;
- просп. Богдана Хмельницького – вул. Стромцова;
- просп. Богдана Хмельницького – вул. Незалежності.
Через це зміниться робота трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутів:
- трамваї № 12 курсуватимуть від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;
- трамваї № 16 тимчасово припинять рух
- тролейбуси № 19 та «Б», а також автобуси № 29, № 87-Б, № 134, № 146-Б, № 155, № 156 рухатимуться через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — вул. Фабрично-заводська;
- тролейбуси № 8 та автобуси № 32, № 32-К, № 106, № 156 рухатимуться через перехрестя просп. Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.
Зупинки вказаних тролейбусних та автобусних маршрутів залишаться без змін, проте через здійснення об'їзду час поїздки буде збільшено.
Ремонти аварійних трамвайних переїздів по просп. Богдана Хмельницького планують закінчити за місяць, повідомили у міськраді Дніпра.
Атака по Кривому Рогу 12 березня. У якому стані поранені
У лікарнях Дніпропетровщини перебувають 20 поранених внаслідок атаки військ РФ по Кривому Рогу. Четверо дорослих та двоє дітей – у тяжкому стані. Станом на 10:00 в одному з медзакладів перебувають 8 людей.
Генеральна директорка лікарні Олена розповіла, що у їхньому медзакладі впродовж двох днів надали допомогу 23 пораненим.
"У стаціонарі було 9 людей, на ранок 8, на жаль, одна поранена померла. На сьогодні у нас 8 постраждалих, з них 5 – "важких" і вкрай "важка" пацієнтка. Характер травм різний – це і вибухова травма, і ураження склом, і травми, які мають ознаки уламкових уражень, а саме металеві уламки", – розповіла жінка.
14 березня у Кривому Розі оголосять день жалоби
14 березня у Кривому Розі оголосять день жалоби за загиблими внаслідок атаки 12 березня, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Що відбувається на місці ракетної атаки по Кривому Рогу
На місці удару РФ тривають розбори завалів та демонтаж конструкцій, що можуть обвалитися. Жителів до будинку не пускають через загрозу обвалу.
Біля пошкодженого будинку розгорнули штаб допомоги населенню. Для людей, чиї квартири пошкоджені, привезли плити OSB.
На місці події перебувають кореспонденти Суспільного – фоторепортаж.
Обстріли Нікопольщини у ніч на 13 березня
У ніч на 13 березня війська РФ вдарили по Нікопольщині. Під артобстріл потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.
Побиті 3 приватні будинки, зупинка транспорту, магазин. Зачепило лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.
У лікарні померла 47-річна поранена внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 12 березня
Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 12 березня в лікарні померла 47-річна жінка.
У медзакладах перебувають ще 6 людей у тяжкому стані, серед них двоє дітей, повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Відключення світла у Дніпрі
13 березня через проведення планових робіт у Дніпрі вимикатимуть електропостачання на чотирьох вулицях.
З 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Автотранспортна: 8-А.
З 09:00 до 17:00:
- вул. Квартальна: 22-32 (парні);
- вул. Інженерна: 8, 10;
- вул. Казакевича: 5, 7.