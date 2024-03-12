НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Всі гроші з переробки підуть на пікап: закарпатців запрошують на толоку біля Невицького замку
ЕКОЛОГІЯПриродаРегіони

Всі гроші з переробки підуть на пікап: закарпатців запрошують на толоку біля Невицького замку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Всі гроші з переробки підуть на пікап: закарпатців запрошують на толоку біля Невицького замку
Фото: ГО "Творчі волонтери Ужгород"/Facebook

У суботу, 16 березня, закарпатців запрошують на толоку-прибирання поблизу Невицького замку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці громадської організації "Творчі волонтери Ужгород".

"Щороку біля Невицького замку річка виносить величезну купу пляшок. Пропонуємо разом прибрати, ще й з користю для Збройних сил України", — йдеться у дописі.

За словами представниці ГО "Творчі волонтери" та ФРІ Ужгород Анастасії Фогел, толока розпочнеться об 11:00 біля підвісного моста у селі Камʼяниця.

"Прибирати будемо берег річки Уж, трохи вище підвісного моста у Камʼяниці. Наша мета — очистити хоч якусь частинку річки й при цьому зібрати гроші для ЗСУ. Долучитися можуть усі охочі. З собою варто взяти: перекус, водичку, рукавиці й щось накинути на голову", — розповіла Анастасія.

Всі гроші з переробки підуть на пікап для окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, додала представниця ГО.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС
За минулу добу на Донеччині вогонь знищив 43 гектари рослинності — ДСНС
Метелики на Рівненщині
День знань про метеликів. На Рівненщині зафіксували понад 500 їхніх видів
На Кіровоградщині громадам частково оплатять проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду
На Кіровоградщині громадам частково оплатять проєкти землеустрою для природно-заповідного фонду
забруднення річки
Результати перевірки питної води після обстрілів на Тернопільщині: нові дані
На початок