У суботу, 16 березня, закарпатців запрошують на толоку-прибирання поблизу Невицького замку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці громадської організації "Творчі волонтери Ужгород".

"Щороку біля Невицького замку річка виносить величезну купу пляшок. Пропонуємо разом прибрати, ще й з користю для Збройних сил України", — йдеться у дописі.

За словами представниці ГО "Творчі волонтери" та ФРІ Ужгород Анастасії Фогел, толока розпочнеться об 11:00 біля підвісного моста у селі Камʼяниця.

"Прибирати будемо берег річки Уж, трохи вище підвісного моста у Камʼяниці. Наша мета — очистити хоч якусь частинку річки й при цьому зібрати гроші для ЗСУ. Долучитися можуть усі охочі. З собою варто взяти: перекус, водичку, рукавиці й щось накинути на голову", — розповіла Анастасія.

Всі гроші з переробки підуть на пікап для окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, додала представниця ГО.

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