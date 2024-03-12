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Прикарпатські енергетики планують встановити 95 платформ для гнізд лелек
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Прикарпатські енергетики планують встановити 95 платформ для гнізд лелек

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Прикарпатські енергетики планують встановити 95 платформ для гнізд лелек
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

До прильоту лелек у 2024 році на Івано-Франківщині енергетики планують встановити 95 платформ для гнізд птахів.

Про це повідомили на сайті компанії "Прикарпаттяобленерго".

Наразі облаштували 37 платформ.

"Рекордсменом серед встановлених конструкцій уже традиційно залишається філія "Східна", яка працює на території Снятинської, Тлумацької та Городенківської громад. Ця місцевість багата на водойми та, відповідно, на їжу для лелек. Тому кількість платформ від початку природоохоронної програми, встановлених філією "Східна", сягає 192", — йдеться у дописі.

Енергетики знаходять просілі чи пошкоджені гнізда під час обстеження мереж. Після цього вони знімають гніздо та на його місце ставлять платформу, що підіймає гніздо над проводами.

"Це створює безпечні умови для крилатих мешканців, допомагає захистити птахів від можливого ураження струмом, а прикарпатців — від аварійних знеструмлень світла", — додають в енергетичній компанії.

Фахівці "Прикарпаттяобленерго" встановлюють платформи для бузьків з 2011 року. За останні п'ять років енергетики поставили 436 конструкцій.

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