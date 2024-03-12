На межі села Розсошенців Щербанівської громади та Полтави є перехрестя, яке не регулюється світлофорами. Як розповіла Суспільному місцева Еліна Супрун, через це тут трапляються ДТП та затори. Встановити світлофори тут планують за рахунок співфінансування двох громад.

Жителька села Розсошенці Еліна Супрун проживає на межі з Полтавою.

Еліна Супрун, жителька Щербанівької ТГ. Суспільне Полтава

Поряд – перехрестя вулиць Європейської та Каденюка. За словами місцевої, через відсутність світлофору тут виникає затор, у якому стояти доводиться до пів години.

Рух транспорту на перехресті. Суспільне Полтава

"Я на "Садовому" живу з сім’єю своєю чотири роки. І з кожним місяцем тут збільшується кількість людей, так як і автівок. Дуже важко ввечері заїхати, зранку також на роботу виїхати", — розповіла місцева мешканка Еліна Супрун.

За словами Еліни Супрун, тут часто трапляються ДТП. Речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко розповіла, що офіційно від початку року правоохоронці тут зафіксували одну аварію. Та, як каже речниця, часто водії не викликають поліцейських, а вирішують питання за європротоколом.

Через відсутність світлофора, на перехресті часто трапляються аварії. Суспільне Полтава

"Патрульні зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейської. Автопригода сталася внаслідок порушення правил маневрування одного з водіїв", — продовжила речниця Патрульної поліції у Полтавській області Ірина Пилипенко.

Це перехрестя стало перезавантажено автівками після появи новобудов у Розсошенцях, розповів начальник управління ЖКГ Щербанівської громади В’ячеслав Макаренко.

"У минулому році наша сільрада зверталася до міста, до міської ради (Полтави – ред.). Знайшли там, скажімо так, «однодумців», які відгукнулися. Було замовлено відповідний проєкт облаштування цього перехрестя світлофорним вузлом. У минулому році місто надіслало до нас лист із проханням, чи ми погодимося на відповідне співфінансування щодо реалізації проєкту, то цей лист був розглянутий на черговій сесії, де депутатським корпусом було підтверджено, що ми надамо співфінансування", — додав начальник управління ЖКГ Щербанівської сільради В’ячеслав Макаренко.

Через відсутність світлофору на мережі виникають затори. Суспільне Полтава

Встановлювати світлофори на цій ділянці має полтавське підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло". У відповіді на офіційний запит Суспільного відповіли, що поки питання щодо спільного співфінансування Полтавської і Щербанівської громад вирішується. Проєктно-кошторисну документацію замовили і виготовили 2023-го з проходженням експертизи. Очікувана вартість робіт по даному об'єкту оцінили у майже 4 мільйони 382 тисячі гривень. Проте, коли встановлять світлофори на цьому перехресті, поки не відомо.

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