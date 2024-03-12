НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На межі Щербанівської ТГ та Полтави на перехресті відсутній світлофор: на що нарікають місцеві
МІСЦЕВА ВЛАДААВТОРегіони

На межі Щербанівської ТГ та Полтави на перехресті відсутній світлофор: на що нарікають місцеві

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На межі села Розсошенців Щербанівської громади та Полтави є перехрестя, яке не регулюється світлофорами. Як розповіла Суспільному місцева Еліна Супрун, через це тут трапляються ДТП та затори. Встановити світлофори тут планують за рахунок співфінансування двох громад.

Жителька села Розсошенці Еліна Супрун проживає на межі з Полтавою.

На межі Щербанівської ТГ та Полтави на перехресті відсутній світлофор: на що нарікають місцеві
Еліна Супрун, жителька Щербанівької ТГ. Суспільне Полтава

Поряд – перехрестя вулиць Європейської та Каденюка. За словами місцевої, через відсутність світлофору тут виникає затор, у якому стояти доводиться до пів години.

На межі Щербанівської ТГ та Полтави на перехресті відсутній світлофор: на що нарікають місцеві
Рух транспорту на перехресті. Суспільне Полтава

"Я на "Садовому" живу з сім’єю своєю чотири роки. І з кожним місяцем тут збільшується кількість людей, так як і автівок. Дуже важко ввечері заїхати, зранку також на роботу виїхати", — розповіла місцева мешканка Еліна Супрун.

За словами Еліни Супрун, тут часто трапляються ДТП. Речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко розповіла, що офіційно від початку року правоохоронці тут зафіксували одну аварію. Та, як каже речниця, часто водії не викликають поліцейських, а вирішують питання за європротоколом.

На межі Щербанівської ТГ та Полтави на перехресті відсутній світлофор: на що нарікають місцеві
Через відсутність світлофора, на перехресті часто трапляються аварії. Суспільне Полтава

"Патрульні зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейської. Автопригода сталася внаслідок порушення правил маневрування одного з водіїв", — продовжила речниця Патрульної поліції у Полтавській області Ірина Пилипенко.

Це перехрестя стало перезавантажено автівками після появи новобудов у Розсошенцях, розповів начальник управління ЖКГ Щербанівської громади В’ячеслав Макаренко.

"У минулому році наша сільрада зверталася до міста, до міської ради (Полтави – ред.). Знайшли там, скажімо так, «однодумців», які відгукнулися. Було замовлено відповідний проєкт облаштування цього перехрестя світлофорним вузлом. У минулому році місто надіслало до нас лист із проханням, чи ми погодимося на відповідне співфінансування щодо реалізації проєкту, то цей лист був розглянутий на черговій сесії, де депутатським корпусом було підтверджено, що ми надамо співфінансування", — додав начальник управління ЖКГ Щербанівської сільради В’ячеслав Макаренко.

На межі Щербанівської ТГ та Полтави на перехресті відсутній світлофор: на що нарікають місцеві
Через відсутність світлофору на мережі виникають затори. Суспільне Полтава

Встановлювати світлофори на цій ділянці має полтавське підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло". У відповіді на офіційний запит Суспільного відповіли, що поки питання щодо спільного співфінансування Полтавської і Щербанівської громад вирішується. Проєктно-кошторисну документацію замовили і виготовили 2023-го з проходженням експертизи. Очікувана вартість робіт по даному об'єкту оцінили у майже 4 мільйони 382 тисячі гривень. Проте, коли встановлять світлофори на цьому перехресті, поки не відомо.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Аскад Ашурбеков звернувся до Верховної Ради з проханням не допустити розпуск облради
Депутат Запорізької облради звернувся до Верховної Ради з проханням не допустити розпуск представницького органу регіону
Завідувача сектора міського органу самоврядування у Запоріжжі судитимуть за хабар
Хабар за розміщення реклами: у Запоріжжі судитимуть завідувача сектора міського органу самоврядування
Рятувальники провели навчання в київських закладах освіти
Рятувальники провели навчання в київських закладах освіти
Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують
Без кабінок і перегородок — вбиральню на Центральному стадіоні Житомира перебудують
На початок