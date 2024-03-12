Після поранень, отриманих на фронті, колишній шахтар Богдан Боянецький і залізничник Петро Чорномазюк зі Львівщини продовжили служити у Збройних силах України. Зараз вони несуть службу у роті охорони місцевого ТЦК у Жовкві. Вони охороняють об’єкти критичної інфраструктури. Кажуть, що звільнятися у запас наразі не збираються.

Своїми історіями захисники поділилися з Суспільним.

У лютому 2022 року Богдан Боянецький добровільно пішов на фронт, адже мав досвід служби в АТО. У складі 24 бригади чоловік захищав Луганщину. Після поранень, каже, уже півтора року лікується.

"Важкі я отримав поранення: ноги, руки, спина. Все побите. Зараз відновлююсь, проходжу реабілітацію. Чекаємо наказ. Відновимося – і тоді який наказ, такий і будем виконувати. Хлопці, які загинули, є перед ними обов’язок. Чесно. Тому зараз я поки мушу відновитись", — каже старший стрілець Богдан Боянецький.

Працівники РТЦК. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Військовослужбовця перевели у роту охорони Львівського РТЦК та СП. Він охороняє важливі об’єкти на Львівщині.

"Люди не розуміють, що таке війна. І ми, нібито військові, що ми тут робимо? Але коли людям пояснюєш, що ми були на війні, люди зовсім по-іншому ставляться. Є люди, які просто… "А ви військові, ви тут сидите, відсиджуєтеся". А ми ж всі хлопці, в нас у роті охорони, всі після поранень", — говорить Богдан Боянецький.

Богдан Боянецький. Фото: Суспільне Львів

Колишній залізничник Петро Чорномазюк також служив у 24 бригаді. Разом з двома синами мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Після поранень чоловік наразі не воює на передовій. Однак військову службу залишати не хоче.

"Я далі маю бути. Я далі маю служити до тих пір, поки ми не виженемо з нашої землі ото все. Як не ми, то хто буде? Не раз я приходжу у військкомат, з людьми спілкуюся. Є агресивні. Але коли людям розказуєш, що і як воно є, люди міняються. Зовсім по-інакшому до нас ставляться. Нема чого нас боятися, ми такі самі люди як ви. Тільки просто ми у формі. І захищаємо вас, аби ви спокійно спали", — розповідає командир роти охорони Львівського РТЦК Петро Чорномазюк.

Петро Чорномазюк. Фото: Суспільне Львів

Чоловік додає, що чекає молодшого сина з російського полону.