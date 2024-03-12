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"Починаєш розуміти цінність життя": історія добровольця з Вінниччини на псевдо "Фосфор"
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"Починаєш розуміти цінність життя": історія добровольця з Вінниччини на псевдо "Фосфор"

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&quot;Починаєш розуміти цінність життя&quot;: історія добровольця з Вінниччини на псевдо &quot;Фосфор&quot;
На фото військовий на псевдо "Фосфор". Фото: 120 бригада територіальної оборони ЗСУ

До початку повномасштабного вторгнення працював на залізниці складачем вагонів. Нині військовослужбовець 120 бригади територіальної оборони із позивним "Фосфор". Чоловік мав бронювання від мобілізації. Однак, 25 лютого пішов до лав Збройних Сил України добровольцем.

Історією бійця поділилися на сторінці 120 бригада територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

"Я прийшов до війська, щоб захищати свою країну, сім’ю, батьків. Хто, як не ми?", — зазначив військовий.

До початку повномасштабного вторгнення, як і більшість мобілізованих, зброю в руках не тримав, розповів оборонець. Каже, все приходить з часом. Головне – бути готовим морально.

За свою відвагу "Фосфор" був відзначений Золотим хрестом Головнокомандувача Збройних Сил України. Однак найбільш випробувальним часом для нього став період у Бахмуті.

"Збирали добровольців з усіх наших батальйонів. Я погодився. Було важко. За 10 діб в Бахмуті ми лишили там сили і здоров’я. Найважчий епізод – коли накрили наш ВОП, "Гніздо". Артилерія, дрони… Було багато поранених, загиблі. І ми нічого не могли зробити. Не могли вийти з підвалів, щоб надати допомогу тим, хто лишився зверху. Це тривало близько години. Лише потім нам вдалося надати допомогу пораненим, організувати їх евакуацію", — розповів "Фосфор".

За словами бійця, після Перемоги України мріє про повернення до цивільного життя, до родини та друзів.

"Війна змінила нас усіх. Після неї ми ще років п’ять будемо відходити від усього цього. Ти починаєш розуміти цінність життя, часу. Треба жити і насолоджуватися життям, поки це можливо", — пояснив військовий.

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