Голова Баранинської громади на Закарпатті Юрій Марусяк вказав у своїй декларації, що разом зі своєю дружиною володіє шістьма земельними ділянками. Також чиновник задекларував майже 900 тисяч гривень річної заробітної плати.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в Єдиному державному реєстрі декларацій. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році.

Земельні ділянки та нерухомість

Юрій Марусяк володіє земельною ділянкою у селі Підгорб площею 18 260 квадратних метрів. У власності його дружини є житловий будинок на 118 квадратних метрів, а також чотири земельні ділянки в селі Баранинці та одна — в Ужгороді.

Авто, доходи та заощадження

У декларації Юрій Марусяк вказав, що користується авто марки "Ford" 2017 року. Також у його власності є автомобіль "Daewoo" 2006 року.

Основним джерелом доходу голова Баранинської громади вказав зарплату — 850 тисяч гривень. Також у декларації він зазначив, що зберігає 15 тисяч доларів готівки.

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