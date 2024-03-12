Атака ударними безпілотниками: на Черкащині працювала ППО

Проти ночі на 18 березня над територією Черкаської області працювали сили протиповітряної оборони. Командування Повітряних сил України попереджало про атаку ударними БпЛА.

На території Черкащини працювала протиповітряна оборона, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом російська армія атакувала 22 ударними безпілотниками із них 17 знищили сили ППО.

Проти ночі на 18 березня російська атакувала 22 ударними безпілотниками, 17 "шахедів" у межах у межах Черкаської, Київської, Полтавської, Хмельницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей.

Також РФ завдала ударів пʼятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині.

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