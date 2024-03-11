Масниця, Колодія: відмінність українських та російських традицій

Тиждень перед Великим постом в Україні відзначають Колодія або Масницю. Цьогоріч він розпочався 11 березня і закінчиться 17-го.

Про традиції святкування та відмінність українських обрядів від російських Суспільному розповіла наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею Наталія Лисовець.

За її словами, у росіян на Масницю проводили гру "стінка на стінку" — двобій між громадами. Українські традиції не передбачають такої жорстокості, вони більше пов`язані з гостинністю.

"Етнографи трактують це свято як український варіант Дня Святого Валентина. З вівторка до неділі неодружені могли знайти собі пару. Якщо дівчина вподобала хлопця, то вона робила йому дівочу колодку, яка відрізнялася від бабського Колодія тим, що виготовлялася з атласу, прикрашалася стрічками", — говорить співробітниця музею.