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Удар по Кривому Рогу: є загиблі, десятки поранених. Головні новини Дніпра та області 12 березня
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Удар по Кривому Рогу: є загиблі, десятки поранених. Головні новини Дніпра та області 12 березня

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Кривий Ріг, удар, будинок
Ракетний удар по Кривому Рогу. Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 12 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Ракетний удар по Кривому Рогу: оновлені дані про поранених

Восьмеро людей, поранених через атаку по Кривому Рогу ввечері 12 березня, перебувають у тяжкому стані, серед них троє дітей, повідомив керівник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ще 13 — у стані середньої тяжкості, в тому числі шестеро дітей. Загалом через удар травмовано 44 людини, з них 10 дітей.

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію

У Кривому Розі станом на 22:00 завершили пошуково-рятувальну операцію. Врятували дев'ятьох людей. Троє людей загинули. Кількість поранених уточнюють.

Удар по Кривому Рогу: є загиблі, десятки поранених. Головні новини Дніпра та області 12 березня
На місці удару, Кривий Ріг, 12 березня 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

Атака на Кривий Ріг: оновлені дані

Кількість поранених через атаку на Кривий Ріг станом на 20.35 зросла до 38. Пошуково-рятувальні роботи тривають. З-під завалів вдалося врятувати чотирьох людей.

Зокрема, поранено 10 дітей.

Кількість загиблих і поранених у Кривому Розі збільшилася

Кількість загиблих у Кривому Розі збільшилася до трьох. Відомо про 36 поранених.

Атака по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 33-х

Четверо дітей поранено через атаку на Кривий Ріг. Загалом уже відомо про 33-х поранених.

Вибухи у Кривому Розі: зайнялася пожежа у багатоповерхівці, двоє людей загинули

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Як повідомив очільник облради Микола Лукашук, щонайменше пʼятеро поранених і двоє загиблих.

Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

Станом на 19:42, понад 30 поранених через атаку госпіталізували. Серед них — дитина. П'ятеро у тяжкому стані.

Удар по Кривому Рогу: є загиблі й поранені. Головні новини Дніпра та області 12 березня
Удар по Кривому Рогу: є загиблі й поранені. 12 березня 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

Внаслідок атаки армії РФ сталася пожежа у багатоповерхівці

У Кривому Розі близько 18:38 12 березня пролунали вибухи. О 18:09 на Дніпропетровщині була оголошена повітряна тривога.

Як повідомив керівник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак, внаслідок атак військ РФ сталася пожежа у багатоповерхівці. Наразі інформацію уточнюють.

Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 12 березня: зведення ОВА

Двічі впродовж 12 березня війська РФ атакували Нікопольщину з артилерії, тричі — дронами-камікадзе. Під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада.

На Синельниківщині сталося влучання по будівлі агрофірми.

Усюди минулося без загиблих та поранених.

Масниця, Колодія: відмінність українських та російських традицій

Тиждень перед Великим постом в Україні відзначають Колодія або Масницю. Цьогоріч він розпочався 11 березня і закінчиться 17-го.

Про традиції святкування та відмінність українських обрядів від російських Суспільному розповіла наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею Наталія Лисовець.

За її словами, у росіян на Масницю проводили гру "стінка на стінку" — двобій між громадами. Українські традиції не передбачають такої жорстокості, вони більше пов`язані з гостинністю.

"Етнографи трактують це свято як український варіант Дня Святого Валентина. З вівторка до неділі неодружені могли знайти собі пару. Якщо дівчина вподобала хлопця, то вона робила йому дівочу колодку, яка відрізнялася від бабського Колодія тим, що виготовлялася з атласу, прикрашалася стрічками", — говорить співробітниця музею.

Боксерки з Дніпропетровщини вибороли медалі на турнірі в Латвії

Спортсменки з Дніпропетровщини, учениці фахового коледжу спорту, вибороли медалі на міжнародному турнірі з боксу серед дівчат, юніорок, жінок-молоді та жінок Riga Ladies Boxing Cup 2024.

Ксенія Коцогуб стала чемпіонкою у ваговій категорії 64 кг, Аліса Тупотіна стала "срібною" призеркою у ваговій категорії 60 кг, бронзова медаль — у Злати Вовк (вагова категорія 46 кг).

Обстріл Нікопольщини, є поранені. Головні новини Дніпра та області 12 березня
Переможниця та призерки турніру. Фото: Дніпропетровський фаховий коледж спорту/Facebook

Зміни у русі п`ятьох маршрутів електротранспорту в Дніпрі

У Дніпрі з 16 березня трамваї №12, №16 і тролейбуси №8, №19, №Б курсуватимуть зі змінами. Це пов`язано з ремонтом колій на проспекті Богдана Хмельницького.

Трамваї №16 тимчасово припинять рух, а трамваї №12 курсуватимуть від площі Старомостової лише до вулиці Ігоря Сікорського. Тролейбуси №19 та "Б" рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — вулиці Фабрично-заводської. Тролейбуси №8 рухатимуться через перехрестя проспекту Богдана Хмельницького — Запорізьке шосе.

На Дніпропетровщині за тиждень через коронавірус померли шестеро людей

На Дніпропетровщині за тиждень, з 1 по 7 березня 2024 року, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із підозрою на коронавірус, захворіли 10 922 людини. В загальній структурі ГРВІ на COVID-19 припало 2,4%. Захворіли 259 людей. Зокрема, троє пацієнтів — у реанімації. Шестеро — померли.

Спортсмен з Кривого Рогу виборов медалі на міжнародних змаганнях ветеранів у США

Спортсмен з Кривого Рогу, ветеран російсько-української війни Назар Лозовий виборов золоту медаль на міжнародних змаганнях ветеранів United States Air Force у США у плаванні брасом на 50 метрів. Також у скарбничку команди України спортсмен здобув два срібла — на дистанції 50 метрів вільним стилем та 50 метрів на спині.

Обстріл Нікопольщини, є поранені. Головні новини Дніпра та області 12 березня
Назар Лозовий. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Два повідомлення про замінування лікарень та артснаряд у підвалі. Надзвичайні ситуації в Дніпрі за минулу добу

За минулу добу, 11 березня, в Дніпрі правоохоронці отримали два повідомлення про замінування — Центру матері та дитини імені Руднєва та лікарні імені Мечникова. Поліція обстежила будівлі, проте жодних вибухових предметів не знайшли. Також у підвалі приватного будинку дніпрянин виявив вибухонебезпечний предмет застарілого зразка, схожий на артснаряд АС-76 мм. На місце викликали піротехніків. Ті вивезли снаряд за межі міста та знищили.

Яка погода очікується на Дніпропетровщині 12 березня

Удень 12 березня на Дніпропетровщині очікується хмарна погода з проясненнями, опадів не прогнозують. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 4-0° тепла, по місту — 6-8° тепла.

У Дніпрі 12 березня не буде світла: адреси

У Дніпрі через проведення планових робіт 12 березня буде відсутнє електропостачання на низці вулиць. З 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами.

Через атаки по Нікопольському району Дніпропетровщини поранено трьох людей, є руйнації

Через атаки по Нікопольському району Дніпропетровщини ввечері 11 березня поранено трьох людей: це 49-річний чоловік й жінки 42 і 48 років. Лікуватимуться амбулаторно.

Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 17 хат, 11 сараїв, 5 авто, магазин, газогони та лінії електропередач.

Головні новини Дніпра та області 12 березня
Наслідки обстрілу, Нікопольщина, 11 березня 2023 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Без світла залишилися понад 1700 родин.

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