Близько 180 тисяч саджанців квітів цьогоріч висадять на міських клумбах Полтави. Усього понад півтора десятка видів. Це, зокрема, сальвія, газанія, бегонія, чорнобривці, різнокольорові петунії та декоративна капуста. Нині квіти розсаджують та доглядають. Висаджувати планують у травні.

Про це Суспільному розповіла квітникарка комунального підприємства "Декоративні культури" Оксана Микуленко.

Людмила Михайлик працює квітникарка у одній із теплиць комунального підприємства "Декоративні культури". Зокрема, жінка пересаджує в окремі стаканчики розсаду петунії.

Квітникарка Людмила Михайлик пересаджує петунію в окремі стаканчики. Суспільне Полтава

"Насипаємо земельки, робимо заглиблення і висаджуємо квіточку, трішки притискаючи землю. Потім поливаємо і чекаємо, коли вона розквітне. Будемо робити прищепи, а пересаджувати вже ні. Будемо формувати кущ. Гарний, пишний, щоб видати у місто", — розповідає квітникарка КП "Декоративні культури" Людмила Михайлик.

У комунальних теплицях нині розсаджують та доглядають саджанці квітів. Їх готують для міських клумб.

Саджанці чорнобривців. Суспільне Полтава

"Це тагетес, по-нашому, як кажуть по-простому, чорнобривці. В нас вони різнокольорові. Це вже йде пікіруване. Як ви бачите, вона вся рівнесенька, рядочок в рядочок. Тут залишається тільки висадка в стаканчики. І далі доглядаємо і красиві видаємо для нашого міста", — продовжила квітникарка КП "Декоративні культури" Оксана Микуленко.

Квітка петунії. Суспільне Полтава

Вирощують тут понад півтора десятка видів квітів. Це, зокрема, сальвія, газанія, бегонія, чорнобривці, різнокольорові петунії та декоративна капуста. Цьогоріч готують висаджувати на клумби міста і нові види, розповіла квітникарка Оксана Микуленко.

Теплиця, де вирощують квіти. Суспільне Полтава

"Ще не у великій кількості, правда, але ось дивіться, яка красива буде гвоздика. Також у нас калібрахоа. Пострижена тільки нещодавно, буде декілька кольорів її також. Оце новиночки. Оце, гвоздичка, невисокі вони будуть, махрові квіточки", — додала квітникарка КП "Декоративні культури" Оксана Микуленко.

Вирощувати квіти почали восени минулого року. Загалом у п’яти теплиця працює шестеро квітникарок. Щодня одна пересаджує близько тисячі саджанців.

Квітникарки почали вирощувати квіти восени 2023-го. Суспільне Полтава

"Найосновніше – це правильно доглядати. Я б сказала, не посів, не посадка, догляд. Коли не будеш доглядати за посівом, не виросте. Коли не будеш доглядати, петунія он, не пострижеш її, не прищипнеш, не розпушиш, не проллєш – не буде догляду, то не буде", — говорить Оксана Микуленко.

Гвоздики у горщиках. Суспільне Полтава

Як розповіла Оксана Микуленко, загалом цьогоріч планують виростити близько 180 тисяч рослин. Це приблизно стільки ж, як і минулого року. Висаджувати їх на клумби міста почнуть у травні.

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