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"Збиваю "шахеди", аби вони не долетіли до сім’ї": 22-річна прикордонниця одеського загону знищує дрони РФ на фронті
ДПСУВторгнення Росії в УкраїнуАРМІЯРегіони

"Збиваю "шахеди", аби вони не долетіли до сім’ї": 22-річна прикордонниця одеського загону знищує дрони РФ на фронті

Ексклюзивно
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22-річна Єлизавета з позивним "Мала" служить в Одеському прикордонному загоні на фронті в Миколаївській області. Дівчина на рівні з чоловіками збиває дрони російської армії, носить екіпірування та виконує всі накази командира. Як єдина дівчина у мобільно-вогневій групі захищає українське небо — дізнавалось Суспільне.

Лізі нещодавно виповнилось 22 роки. Два роки тому "Мала" (такий позивний дали дівчині) прийшла служити кінологинею. Зараз вона — стрілець мобільної вогневої групи, яка полює на "шахеди".

"Під час вторгнення ми були з собакою на відділі, почався масивний обстріл РСЗВРеактивна система залпового вогню, касетні снаряди. Моя собака Вільма потрапила під снаряди й була поранена в лапу, їй було три місяці тоді. Вилікували її, продовжила бути зі мною тут. Після того, як ми приїхали з навчання, у нас був сильний вибух та, на жаль, її сильно контузило, розбило вольєр, вона вибігла в місто. Ми її шукали добу та добрі люди її допомогли знайти".

"Я збиваю шахеди, аби вони не долетіли до сім’ї": 22-річна прикордонниця одеського загону збиває дрони РФ на фронті
Прикордонниця Єлизавета. Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонниця розповіла, що її робота — це збити "шахед", аби він не долетів до цивільних:

"Коли вони летять і ти стріляєш — це такий виплеск адреналіну, що потім заряд енергії дуже великий. Хочеться частіше виплеснути цю енергію. Робимо все одне і те ж: стріляємо, збиваємо, полюємо на них. Це був один з перших моїх виїздів, тоді я ще не розуміла, що таке збити. А коли поїхали й у нас вийшло збити "шахеда", то емоції були дуже високі, мати, крики, всі були дуже раді, що вони не долетіли до наших сімей".

"Я збиваю шахеди, аби вони не долетіли до сім’ї": 22-річна прикордонниця одеського загону збиває дрони РФ на фронті
Прикордонниця Єлизавета. Фото: Суспільне Одеса

"Найважче чергування — це було, коли над нами пройшло 23 "шахеди", вони йшли з періодичністю у дві хвилини. Ми навіть не встигали перезаряджатися просто, дуже важко, коли сидимо до самого ранку, до світанку. Фізично важко".

"Я збиваю шахеди, аби вони не долетіли до сім’ї": 22-річна прикордонниця одеського загону збиває дрони РФ на фронті
Прикордонниця Єлизавета. Фото: Суспільне Одеса

Побратими Єлизавети розповіли, що не відчувають різниці між чоловіками на фронті та жінками.

"Комфортно працювати, вона швидка дівчинка, швидко все робить, вчиться. Дуже гарна посестра. Ніяких питань до неї немає, виконує всі функції на рівні з нами. Дівчина у підрозділі, але це геть не помітно. Тільки пишаємось нею, що "Мала" з нами в одному строю плече до плеча", — зазначив прикордонник на позивний "Спецура".

"Я збиваю шахеди, аби вони не долетіли до сім’ї": 22-річна прикордонниця одеського загону збиває дрони РФ на фронті
Прикордонниця Єлизавета. Фото: Суспільне Одеса

Частіше за все на роботу група виїжджає вночі, а повернутися можуть і зранку. Єлизавета збиває дрони з автомата, який називає "бойовою сестрою".

"Та Ліза, яка прийшла до нас, грубо кажучи, за один-два виїзди увійшла у курс справ та робить з нами на вищому рівні все, як ми, хлопці. Деякі хлопці "никаються" від ТЦК, бояться піти в армію, а багато жінок йдуть до лав Збройних Сил, до лав прикордонників, Нацгвардії", — розповів прикордонник на позивний "Замок".

Після перемоги Єлизавета хоче працювати кінологинею, або ж служити в армії надалі.

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