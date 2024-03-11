Протягом 11-17 березня на Харківщині внаслідок війни загинули троє людей, двоє з яких — у Куп'янському районі. Поранення внаслідок ударів РФ отримали 11 жителів регіону, більшість — у Вовчанській громаді.

Інформацію про поранених або загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС. Список може бути не вичерпним.

Загиблі жителі Харківщини внаслідок російських ударів

11 березня, понеділок

48-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу Глушківки на Куп'янщині.

Інфографіка: Суспільне Харків

Поранені внаслідок російських ударів

11 березня, понеділок

66-річна жінка зазнала поранень внаслідок ударів по Вовчанську близько 13:30;

зазнала поранень внаслідок ударів по близько 13:30; 38-річний та двоє 46-річних чоловіки зазнали поранень внаслідок артобстрілу Глушківки Куп'янського району.

12 березня, вівторок

56-річний чоловік зазнав уламкових поранень внаслідок обстрілів Одноробівки Золочівської громади.

13 березня, середа

Жителя Вовчанська ушпиталили з уламковим пораненням у голову. яке він отримав внаслідок влучання по місту керованою авіабомбою.

15 березня, п'ятниця

35- та 48-річний жителі села Охрімівки Вовчанської громади зазнали поранень внаслідок атаки дронів РФ.

17 березня, неділя

36-річного фельдшера та 56-річного водія "швидкої" ушпиталили з уламковими пораненнями та струсом мозку, отриманими внаслідок влучання тимчасового пункту екстреної меддопомоги у Бугаївці Вовчанської громади. Попередньо, росіяни били ракетою С-300;

та ушпиталили з уламковими пораненнями та струсом мозку, отриманими внаслідок влучання тимчасового пункту екстреної меддопомоги у Вовчанської громади. Попередньо, росіяни били ракетою С-300; 72-річний чоловік поранений внаслідок ударів КАБами по Вовчанську.

Мінна небезпека

11 березня, понеділок

У Вербівці Ізюмського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік.

14 березня, четвер

44-річний житель Куп'янська підірвався на вибухівці на власному городі. Чоловік помер під час надання йому допомоги.

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