Протягом 11-17 березня на Харківщині внаслідок війни загинули троє людей, двоє з яких — у Куп'янському районі. Поранення внаслідок ударів РФ отримали 11 жителів регіону, більшість — у Вовчанській громаді.
Інформацію про поранених або загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС. Список може бути не вичерпним.
Загиблі жителі Харківщини внаслідок російських ударів
11 березня, понеділок
- 48-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу Глушківки на Куп'янщині.
Інфографіка: Суспільне Харків
Поранені внаслідок російських ударів
11 березня, понеділок
- 66-річна жінка зазнала поранень внаслідок ударів по Вовчанську близько 13:30;
- 38-річний та двоє 46-річних чоловіки зазнали поранень внаслідок артобстрілу Глушківки Куп'янського району.
12 березня, вівторок
- 56-річний чоловік зазнав уламкових поранень внаслідок обстрілів Одноробівки Золочівської громади.
13 березня, середа
- Жителя Вовчанська ушпиталили з уламковим пораненням у голову. яке він отримав внаслідок влучання по місту керованою авіабомбою.
15 березня, п'ятниця
- 35- та 48-річний жителі села Охрімівки Вовчанської громади зазнали поранень внаслідок атаки дронів РФ.
17 березня, неділя
- 36-річного фельдшера та 56-річного водія "швидкої" ушпиталили з уламковими пораненнями та струсом мозку, отриманими внаслідок влучання тимчасового пункту екстреної меддопомоги у Бугаївці Вовчанської громади. Попередньо, росіяни били ракетою С-300;
- 72-річний чоловік поранений внаслідок ударів КАБами по Вовчанську.
Мінна небезпека
11 березня, понеділок
- У Вербівці Ізюмського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік.
14 березня, четвер
- 44-річний житель Куп'янська підірвався на вибухівці на власному городі. Чоловік помер під час надання йому допомоги.
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