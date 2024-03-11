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Внаслідок війни 11-17 березня на Харківщині загинули троє людей, 11 — зазнали поранень
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Внаслідок війни 11-17 березня на Харківщині загинули троє людей, 11 — зазнали поранень

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Пожежник гасить автівку "швидкої", що зайнялася внаслідок російського удару
Пожежник гасить автівку "швидкої", що зайнялася внаслідок російського удару, Золочів, Харківська область. Фото: Віктор Коваленко

Протягом 11-17 березня на Харківщині внаслідок війни загинули троє людей, двоє з яких — у Куп'янському районі. Поранення внаслідок ударів РФ отримали 11 жителів регіону, більшість — у Вовчанській громаді.

Інформацію про поранених або загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС. Список може бути не вичерпним.

Загиблі жителі Харківщини внаслідок російських ударів

11 березня, понеділок

  • 48-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу Глушківки на Куп'янщині.
Внаслідок війни 11-17 березня на Харківщині загинули троє людей, 11 — зазнали поранень
Інфографіка: Суспільне Харків

Поранені внаслідок російських ударів

11 березня, понеділок

12 березня, вівторок

  • 56-річний чоловік зазнав уламкових поранень внаслідок обстрілів Одноробівки Золочівської громади.

13 березня, середа

  • Жителя Вовчанська ушпиталили з уламковим пораненням у голову. яке він отримав внаслідок влучання по місту керованою авіабомбою.

15 березня, п'ятниця

  • 35- та 48-річний жителі села Охрімівки Вовчанської громади зазнали поранень внаслідок атаки дронів РФ.

17 березня, неділя

  • 36-річного фельдшера та 56-річного водія "швидкої" ушпиталили з уламковими пораненнями та струсом мозку, отриманими внаслідок влучання тимчасового пункту екстреної меддопомоги у Бугаївці Вовчанської громади. Попередньо, росіяни били ракетою С-300;
  • 72-річний чоловік поранений внаслідок ударів КАБами по Вовчанську.

Мінна небезпека

11 березня, понеділок

  • У Вербівці Ізюмського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік.

14 березня, четвер

  • 44-річний житель Куп'янська підірвався на вибухівці на власному городі. Чоловік помер під час надання йому допомоги.

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