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На Кіровоградщині на військову службу призвали третину військовозобов'язаних. Решту оповістили
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На Кіровоградщині на військову службу призвали третину військовозобов'язаних. Решту оповістили

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На Кіровоградщині на військову службу призвали третину військовозобов'язаних. Решту оповістили
Фото: Суспільне Кропивницький

У Кіровоградські області на військову службу призвали 32% військовозобов'язаних. Решту оповістили.

Про це в етері Українського Радіо Кропивницького розповів начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного державного реєстру військовозобов'язаних Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Мозоленко.

В області від загальної чисельності військовозобов'язаних заброньовані 15,5%. Користуються правом на відстрочку з інших причин — 21%. Це ті, у яких троє та більше дітей, мають на утриманні людей з інвалідністю. 40% військовозобов'язаних із загальної чисельності мають обмеження за станом здоров'я або не придатні до служби під час воєнного стану.

Рішення про бронювання не дає стовідсоткової гарантії відсторонення від служби, тому що, готуючи документи, деякі керівники підприємств йдуть на підробку, сказав Олег Мозоленко. Списки перевіряють.

Військовослужбовців, які самовільно залишили частини, теж доволі суттєва кількість, сказав Олег Мозоленко. Такі люди перебувають у розшуку. "Вони проходять через судові рішення і вже судом визначається їх подальша доля".

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