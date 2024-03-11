В'ячеслав Джера — 24-річний рятувальник з Шепетівської громади Хмельниччини. За час повномасштабного вторгнення з командою бійців ДСНС гасив усі пожежі у його громаді, які ставались внаслідок російських обстрілів.

Про ідею стати пожежником й найважче гасіння займання після влучання В'ячеслав розповів Суспільне Хмельницький.

В'ячеслав родом з Шепетівки. Після школи вчився на бухгалтера, втім, бажання допомагати людям й поради батьків наштовхнули його здобути ще одну професію — рятувальник.

"Професія бухгалтер мене не надихала. Якось батьки мені порадили вивчитись на пожежника. Мені сподобалась ця ідея. Я маю хорошу спортивну форму. Рятувальник — це професія з гарним майбутнім", — сказав В'ячеслав.

Для себе розумів: роботи буде багато, але командною можна здолати усе.

Рятувальником працює вже чотири з половиною роки, з 19. За цей час, каже В'ячеслав, було чимало складних завдань, але одне з них — запам'яталось на все життя.

"Досі пригадую найважчу ліквідацію пожежі після влучання в один з об’єктів громади: на мені тепловідбивний костюм — через нього відчуваю надзвичайно високу температуру горіння, до колін паливно-мастильні матеріали, пересуватися важко, пластиковий захист органів зору плавився, зняв рукавиці — на руках волосся вже не було", — пригадує рятувальник свій перший виїзд на ліквідацію наслідків після влучання.

В'ячеслав Джера разом з командою рятувальників ліквідовує масштабну пожежу у Шепетівській громаді, Хмельниччина. Фото: ГУ ДСНС Хмельниччини

За ліквідацію наслідків російських обстрілів у надскладних умовах В’ячеслава Джеру нагородили нагрудним знаком ДСНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації".

"Я відчуваю неймовірну пристрасть до своєї роботи. Мене захоплює й надихає відчуття того, що ти допомагаєш людям, приносиш їм користь. Також, від кожного виконаного завдання, мене переповнюють круті емоції. Рятувальник — це не просто професія. Рятувальник — це спосіб життя", — говорить В'ячеслав.

В’ячеслава Джеру нагородили нагрудним знаком ДСНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації", Хмельниччина. Фото: ГУ ДСНС Хмельниччини

В'ячеслав — фахівець своєї справи, каже командир відділення пожежної частини у місті Шепетівка Ігор Габінет: "Під час повномасштабного вторгнення чи то буденних виїздів на надзвичайні ситуації, чи то на ліквідацію влучань росіян — з усією впевненістю покладаюся на В’ячеслава. Він не боїться роботи, сміливо кидається у бій проти вогню. Точно знаю – за моєю спиною надійний тил".

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