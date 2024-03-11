Сьогодні, 13 березня, у Львові вшанували пам'ять активіста з Бахмутського району Донецької області, Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського. Цього дня десять років тому активіст отримав смертельне поранення в натовпі, він разом з однодумцями брав участь у мирному мітингу "За єдину Україну" у Донецьку.

Опівдні 13 березня перед будівлею економічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, де розташована пам'ятна дошка Дмитру Чернявському, зібралися студенти, львів'яни та переселенці з Донеччини аби вшанувати пам'ять Героя України, якого смертельно поранили на акції у центрі Донецька 13 березня 2014 року.

10 роковини з дня загибелі активіста з Донеччини Дмитра Чернявського у Львові. Фото: Лія Русик/Суспільне Донбас

"Дмитро під час Революції Гідності брав участь в акціях протесту у Донецьку, Києві та Львові. Я пам'ятаю Дмитра, його світле обличчя — тоді він приїхав на свою першу сесію, хлопець навчався на заочній формі. З 2015 року, як була встановлена на закладі дошка, ми 13 березня збираємося тут, щоб вшанувати пам'ять Дмитра", — зазначив декан економічного факультету ЛНУ ім. Франка Ростислав Михайлишин.

Батьки Дмитра Чернявського біля пам'ятного знаку. Фото: Лія Русик/Суспільне Донбас

Під час роковин відбулася панахида. До пам'ятного знаку присутні поклали квіти.

"Мій син похований в Донецьку, мені дуже важко у цей день, бо вже десять років я не можу бути на його могилі. У дуже важкі часи ми живемо — Бахмута мого рідного міста й Дмитра вже немає, Донецьк в окупації, майбутнє наше непевне. Коли все починалося, Дмитро казав: "Готуйся, мамо, нас, патріотів, будуть вбивати". Я пропонувала тікати, ховатися. Але він на це говорив, що, якщо втечу, то все, що я любив і вчив, чим жив — розіб'ється. Я так не зможу, я буду відстоювати своє", — поділилася з присутніми мати Дмитра.

Володимир Березін та інші переселенці з Донецької області поклали квіти до пам'ятного знаку Чернявського у Львові. Фото: Лія Русик/Суспільне Донбас

Згадати подвиг земляка, який віддав за українську Донеччину життя, прийшли переселенці з Дружківки, Бахмута, Краматорська та Костянтинівки. Краєзнавець Володимир Березін також учасник донецького майдану був особисто знайомим з Дмитром Чернявським організував зустріч на честь його пам'яті у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Романа Іваничука.

"Ми повинні знати історію української Донеччини — обов'язково. Дмитро — це частка української Донеччини. Я знав його ще до Євромайдану. Вперше я його зустрів — це був десь 2010 рік, перше, що я запитав тоді — чи родич він поета дев'ятнадцятого сторіччя Миколи Чернявського, який також жив у селі поблизу Бахмута і там викладав. У той день, коли Дмитра вбили, я написав: "Донеччина: від Чернявського до Чернявського". Такі потужні фігури у нас є і ми повинні говорити про них, про те, що нам є ким пишатися", — наголосив переселенець з Костянтинівки Володимир Березін.

"У Львові я вже понад два роки, це моя мала Батьківщина, мені все тут знайоме. Але ми все одно спілкуємося між собою всі, хто звідти (Донеччини — ред.), тримаємося один одного, товаришуємо. Сьогодні Володимир Березін нас згуртував — це дуже хороша справа, щоб пам'ятати цю дату і далі йти до перемоги, щоб швидше наступило мирне життя", — розказав переселенець з Костянтинівки Віктор Токай.

Що відомо про Чернявського

Дмитро Чернявський народився 5 березня 1992 року в селищі Хромове поблизу Бахмута.

Портрет Дмитра Чернявського, створений в рамках проєкту Донецької ОДА "Місто Героїв". Фото: Донецька облдержадміністрація

Після закінчення місцевої школи вступив на економічний факультет Донецького національного університету, а у 2013 році вступив до магістратури до Львівського національного університету імені Івана Франка.

Був членом всеукраїнського об'єднання "Свобода", а у 2011 році очолив його пресслужбу.

Загинув Дмитро 13 березня під час мітингу "За єдину Україну" у Донецьку.

"Після завершення мітингу активісти самооборони донецького Майдану, серед яких був і Дмитро Чернявський, мали забезпечити прикриття для відходу мирних демонстрантів. У цей час натовп проросійськи налаштованих молодиків оточив захисників мітингу. Під час рукопашної бійки Дмитро Чернявський отримав ножове поранення у живіт, яке стало смертельним", – зазначається на сайті музею Революції гідності.

20 лютого 2015 року Дмитрові Чернявському посмертно надали звання "Герой України" з орденом "Золота Зірка". Меморіальні дошки на честь Дмитра Чернявського встановлені у бахмутській школі №18 та на фасаді будівлі економічного факультету ЛНУ імені Франка.

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