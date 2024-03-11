Пробіг 70 км аби зібрати гроші для ЗСУ: історія карате тренера із Запоріжжя

Тренер та президент Запорізької обласної федерації карате Анатолій Михайленко третього березня в рамках благодійного марафону на підтримку ЗСУ пробіг 70 км від Запоріжжя до Дніпра. Чоловік вже брав участь у подібних забігах, аби зібрати кошти на потреби українських військових, але таку відстань подолав вперше.

З Анатолієм Михайленком поспілкувалися журналісти Суспільного.

Про відчуття після марафону

Фото: Скришнот з Instagram Анатолій Михайленко "Насправді пройти всю дистанцію було не так легко і "приємно", як могло здаватися з моїх сторіз" Анатолій Михайленко про свій забіг із Запоріжжя в Дніпро

За словами спортсмена, найцікавіші моменти залишились за кадром:

"Як виявилось, мозолі – це взагалі не проблема. Ментальна гра "зупинитись чи продовжувати" – от це було справжнім випробуванням! Через зневоднення, судоми, переохолодження, роздратування по всьому тілу та інші неприємні моменти, що відволікали, було дуже важко тримати психологічний баланс та концентрацію на цілі".

Однак мета — зібрати кошти та підтримати людей — змусила не відступати. Адже минулого разу, у січні цього року, Анатолію не вдалося реалізувати заплановане. Тоді він і вирішив, що обов'язково подолає більшу дистанцію:

Фото: скриншот з Instagram Анатолія Михайленка "14 січня пробіг свій перший ультрамарафон на підтримку Збройних сил України. На жаль, не 77 км, як планував спочатку, а лише 55 км" Анатолій Михайленко про перші подолані 55 кілометрів

Благодійні забіги на підтримку ЗСУ Анатолій почав організовувати з січня цього року:

"Перший забіг був 3 січня. Я пробіг один раз, потім якийсь час взяв на відновлення, потім пробіг десь через 3-4 дні. Кожний раз, коли я бігав, я ставив ціль... Наприклад, сьогодні я біжу 14 кілометрів і ціль зібрати — 1400, але якщо у вас є можливість, то ви можете донатити більше".

Про підтримку ЗСУ

Загалом під час своїх марафонів Анатолій Михайленко зібрав 76 тисяч гривень на допомогу українським захисникам:

"25 тисяч, мабуть, пішло на ГУР батальйон “Стугна”. Ми просто перевели, бо вони збирають на авто. Друга частина грошей — 20 чи 21 тисяча — пішли на 54 бригаду, на машину, на ремонт. І частину коштів передали на 4 батальйон “Сила свободи”.

У такий спосіб Анатолій допомагає військовим не вперше:

"Спочатку війни в нас була команда невелика спортсменів, які допомагали ЗСУ, а потім якось час пройшов, багато змагань. На новий рік я сидів і подумав: “Чому б не спробувати з іншої сторони зайти?” Тому що просто донати зараз збирати дуже важко, адже люди втомилися, бо багато зборів і всі потребують. Треба було придумати щось нове".

Ідея пробігти 70-кілометровий марафон виникла спонтанно, та що чекає і як буде важко — Анатолій до кінця не розумів. Каже: відстань від Запоріжжя до Дніпра подолав за 8 годин:

"Можна не просто бігати, а ще й допомагати" Анатолій Михайленко

Про те, як відбувається збір під час забігу

Анатолій збирає донати через соцмережі :

"Роблю пост в історії, прописую мету (іноді прописую, а іноді ні), скільки кілометрів збираюсь пробігти або маршрут прописую, прохання, щоб люди відгукнулися та підтримали цю ініціативу мінімальною сумою 100 грн — від ста гривень один кілометр оцінюється".

Скриншоти з Instagram Анатолія Михайленко Фото: скриншоти з Instagram Анатолія Михайленко Скриншоти з Instagram Анатолія Михайленко Фото: скриншоти з Instagram Анатолія Михайленко

"Камера тебе повинна знімати, адже ти біжиш і повинен одночасно скидати в історію, скільки задонатили, писати слова подяки, маршрут, маленькі відео робити — це все в русі. Треба накладати якийсь музичний супровід, фільтри і т. д — це все робиться в русі", — ділиться Анатолій.

Анатолій ділиться, що в нічний час складніше бігати автомобільними дорогами:

"Здається, по маршруту, що Дніпро попереду, але справа та зліва — поля, машини їдуть — єдине світло, яке є. Тебе завжди "пресують" кудись на узбіччя, сигналять".

Нині спортсмен відновлюється, але наголошує:

"Низький уклін кожній людині, яка не залишається байдужою та долучається до збору. Щира подяка за кожну гривню, яку ви внесли в підтримку цієї шаленої ініціативи. Разом ми — велика сила! Слава Україні!" Анатолій Михайленко

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