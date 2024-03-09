Нетверезий водій поблизу Луцька зніс рекламну вивіску

Нетверезий керманич в селі Струмівка спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік зніс рекламну вивіску поблизу заправки.
Аварія трапилася вранці 9 березня, повідомили в патрульній поліції Волині.
На місці патрульні встановили, що водій Daewoo Lanos був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2,23 проміле.
Потрощена вивіска. Фото: Патрульна поліція Волині
Щодо водія склали два протоколи за ст. 124 "Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів" та ст. 130 "Керування у стані спʼяніння" Кодексу України про адміністративні порушення.
У разі доведення вини керманича у суді, йому загрожує штраф та позбавлення прав керування авто.
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