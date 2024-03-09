Нетверезий водій поблизу Луцька зніс рекламну вивіску

Нетверезий керманич в селі Струмівка спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік зніс рекламну вивіску поблизу заправки.

Аварія трапилася вранці 9 березня, повідомили в патрульній поліції Волині.

На місці патрульні встановили, що водій Daewoo Lanos був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2,23 проміле.

Потрощена вивіска. Фото: Патрульна поліція Волині

Щодо водія склали два протоколи за ст. 124 "Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів" та ст. 130 "Керування у стані спʼяніння" Кодексу України про адміністративні порушення.

У разі доведення вини керманича у суді, йому загрожує штраф та позбавлення прав керування авто.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк