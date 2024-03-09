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Нетверезий водій поблизу Луцька зніс рекламну вивіску
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Нетверезий водій поблизу Луцька зніс рекламну вивіску

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Аварія у селі Струмівка за участі нетверезого водія
Аварія у селі Струмівка за участі нетверезого водія, 9 березня 2024 рік. Фото: Патрульна поліція Волині

Нетверезий керманич в селі Струмівка спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Чоловік зніс рекламну вивіску поблизу заправки.

Аварія трапилася вранці 9 березня, повідомили в патрульній поліції Волині.

На місці патрульні встановили, що водій Daewoo Lanos був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2,23 проміле.

Потрощена вивіска
Потрощена вивіска. Фото: Патрульна поліція Волині

Щодо водія склали два протоколи за ст. 124 "Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів" та ст. 130 "Керування у стані спʼяніння" Кодексу України про адміністративні порушення.

У разі доведення вини керманича у суді, йому загрожує штраф та позбавлення прав керування авто.

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