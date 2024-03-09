"Вважався зниклим безвісти". На війні загинув закарпатець Дмитро Куцкір

На війні загинув житель села Поляна Мукачівського району помічник гранатометника 39-річний Дмитро Куцкір. Військовий вважався зниклим безвісти понад два місяці.

Про це повідомив голова Полянської громади Іван Дрогобецький на своїй сторінці у Facebook.

Дмитро Куцкір народився 5 серпня 1984 року у селі Поляна. До лав ЗСУ вступив у вересні 2023 року. Після ворожого мінометного обстрілу у районі населеного пункту Богданівка на Донеччині 31 грудня 2023 року вважався безвісти зниклим. А 6 березня 2024 року стало відомо про загибель військового.

"У понеділок, 11 березня, загиблого військовослужбовця проведуть в останню дорогу. Траурний кортеж вирушить до православного храму у селі Поляна о 11.4. Чин відспівування і прощання у храмі розпочнеться о 12.00", — йдеться в повідомленні.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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